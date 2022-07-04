港股開市跌 阿里巴巴股東將大貨調倉股價靠穩

恒生指數開市報21,690，跌169點或0.8%。恒生科技指數微跌18點或0.4%，開市報4,851點。國企業指數跌70點或0.9%，報7,595點。

香港經濟日報報道，阿里巴巴（9988）再有大戶將股份調倉到香港，令阿里巴巴港股在中央結算系統（CCASS）存倉水平急增。阿里巴巴股價靠穩，開市報111.6元，微跌0.3元。

AI股商湯科技（020）延續周四收市前跌勢，低開後最新報2.78元，再跌11.2%。

贛鋒鋰業（1772）開市下挫近8%，最新報80.75元，跌6.5%。贛鋒鋰業公布7月1日收到中國證監會《立案告知書》，因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內幕交易，中證監已於1月24日決定對公司立案。公司稱，上述事項不會對公司的正常生產經營活動產生影響。

商湯跌勢未止 贛鋒被立案調查股價向下

阿里巴巴再有大戶將股份調倉到香港，令阿里巴巴港股在中央結算系統（CCASS）存倉水平已突破130億股，較去年同期急增28.5%，即在港註冊股份已佔整體股份59.95%，再創香港第二上市以來新高。

美國去年底正式落實《外國公司問責法案》後，中美對審計監管分歧僵持，預計美國上市公司會計監督委員會能順利檢查阿里核數師在中國審計工作的機會相當低，意味阿里恐難避開被SEC點名列入「預定摘牌名單」。

大戶加快調倉，上周二將7.22億股或3.3%阿里巴巴轉入其美股ADS託管行花旗倉位來港，以上周四收市價118.1元計，貨值超過920億元。對上一次有大額調倉為今年4月4日，當時涉約6.4億股阿里巴巴，股份，由2021年至今，神秘大戶累搬近65億阿里股份來港，涉約29.94%。