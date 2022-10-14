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財經
2022-10-14 12:20:14

港股半日升553點 除一隻公用股全線藍籌上升（持續更新）

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港股隨外圍升早段高見16924 英鎊反彈滙控升逾半成

港股隨外圍升，恒指早段高見16924，英鎊反彈滙控升逾半成。（資料圖片）

美股隔夜倒升逾2%，帶動亞洲股市向上，日韓台股早段升逾2%，港股跟隨，恒生指數開市報16,671點，高開282點或1.72% 後持續向上，一度捘近17,000點，最高曾見16,967點，最半日收報16,942點，上升553點或3.4%。港股半日成交501億元。

英鎊兌美元重返1.13以上水平，滙豐控股（005）反彈6.6%，中午收報41.3。渣打集團（2888）亦升逾半成，最新報49.15元，升幅5.7%

連日回購的藥明生物（2269）今早飆升逾1成，收報52元，升幅10.4%，為今早最大升幅藍籌。所有藍籌股均向上，除了中電（002）仍要逆市下跌，輕微跌0.4%，報54.8元。

騰訊止6日跌勢升4%

重磅科技股上升，升幅在4%左右，騰訊（700）連跌6日後，暫時反彈4.0%，報256元，阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別上升3.8%4.4%。恒生科技指數高開58點或1.9%，報3,216點，半日收報3,282點，升幅3.9%國企指數開市升80點或1.46%，報5,641點，半日升176點或3.2%

最活躍港股，盈富基金（2800）最新報17.59元，半日升3.1%。恒生中國企業（2828）升3.3%，報58.14元。南方恒生科技（3033）升4.0%，報3.24元。港交所（388）升不足1%，報260.6元。

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