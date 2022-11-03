港股隨外圍跌逾300點 康希諾倍升後今早回吐3成

美國聯儲局加息後重申遏抑通脹決心，外圍股市下跌，港股亦隨外圍向下，恒生指數低開349點後窄幅上落，最新下跌368點或2.3%，報15,458點。國企指數最新跌2.4%，恒生科技指數跌3%。

科技、生物醫藥及內需股回吐，昨天因疫情飆升一成的石藥集團（1093）今早回吐，最新跌近9%，為早段跌幅最大藍籌，中國生物製藥（1177）及藥明生物（2269）亦跌逾4%。科技股方面，阿里巴巴（9988）、百度（9888）及網易（9999）跌幅最新介乎4.5%至6%。

康希諾（6185）終止8連升，最多回吐31%，低見97元，最新報109.2元，跌幅為22.6%。康希諾因吸入用新冠疫苗陸續推出應用，股價在8個交易日內飆升2倍。

聯通騰訊設立混改公司 只聯通有得升

國家市場監管總局批准中國聯通（762）與騰訊（700）設立混改新公司。聯通逆市最多升6.5%，高見報3.6元，最新升3.8%，騰訊則跌2.3%。