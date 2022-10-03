港股險守17000關 國壽平保創多年新低

港股今季第一個交易日繼續受壓，恒生指數全日收報17,079點，下跌143點或0.8%。恒指低開後一度回升，但維不久便回落，午休後更一度失守17,000點，低見16,906點，最多跌1.8%，最終回升力守17,000點水平。內地國慶假期，港股淡靜，全日成交633億元。

內房股及物管股一洗頽，全日跑贏大市，其中上周爆資金疑慮而連瀉兩日的旭輝控股（884）強勁反彈，一度上升15%，收市報0.86元，升7.5%。中小型內地發展商合景泰富（1813）及雅居樂（3383）亦一度升逾1成，收市升幅分別為9.3%及8. 2%。藍籌股方面，碧桂園（2007）升8.8%，為表現最好藍籌；中國海外（688）升4.9%、龍湖（960）升8.0%、華潤地產（1109）升4.2%。藍籌物管股碧桂園服務（6098）升8.1%。

中國國家財政部上周公布，出售物業後1年內在市場重新購買住房的納稅人，可獲退稅優惠。加上外電報道當局近期也要求6間國有銀行在年內陷入財困的向房地產行業提供至少6,000億人民幣融資，以解決流動性危機，刺激內房造好。

旭輝反彈最多 1 成半 碧桂園升近 9%

不過，重磅科技及金融股繼續積弱，騰訊（700）跌1.2% 至3年新低。美團（3690）、京東集團（9618）及亞里巴巴（9988）分別跌2.2%、2.7%及0.4%。中國人壽（2628）及中國平安（2318）齊創3年新低，再跌2.8%及4.0%。

英國財政大臣關浩霆正式確認收回削減45%入息稅率的建議，英鎊急升，惟因英鎊急跌所拖累的滙控（005）及渣打（2888）未見起色，滙控跌2.4%，渣打則跌1.9%。長江基建（1038）下跌1.4%。