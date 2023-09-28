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財經
2023-09-28 19:20:43

港股預測｜凱基亞洲料恒指年底恐見16800 留意呢個政策是否奏效

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港股預測｜凱基亞洲料恒指年底恐見16800 留意呢個政策是否奏效

凱基亞洲指最近港股回落，拖低市盈率，已向下調低恒指年底市盈率為 9.3倍。(資料圖片)

凱基亞洲發表2023年第四季環球市場展望，該行年中時曾預估恒生指數市盈率為10.6倍，惟最近港股回落，拖低市盈率，考慮到歷史按季較少出現如此之大的反彈幅度，早前使用的預估市盈率需作調整，故向下調低恒指年底市盈率為 9.3倍，恒指年底目標價上限為19,600點。若果中央針對刺激房地產的政策「組合拳」沒法為樓市轉勢，投資氣氛低迷下，市盈率或會跌至約8倍，對應恒指下限將為16,800點。

推介五大選股

至於該行第四季推介5大選股，包括中國移動(941)、快手(1024)、百度(9888)滙豐控股(005)，以及攜程(9961)

爆房地產債務問題

內地方面，該行指，雖然內地經濟於第二季開始出現疲態，及於第三季再出現房地產債務問題，引發市場對於後市的悲觀情緒，但值得留意的是，中央正加快推出針對不同行業的提振政策。展望後續具針對性政策持續出台，政策效果料於第四季末段才可反映於經濟數據之上。

港股預測｜凱基亞洲料恒指年底恐見16800 留意呢個政策是否奏效

該行推介5大選股，包括中移動、快手、百度、滙控及攜程。(資料圖片)

美國方面，市場估計聯儲局於年內尚有兩成機會進一步加息至5.55.75厘，該行指官員將維持中性偏鷹態度發言，以控制通脹預期及政策彈性，如勞動市場及通脹放緩，將有助避免當局再加息。目前來看，基於美國經濟穩健，聯儲局多數官員認為「高利率將維持一段時間」，加上財政部提高發債規模，債券標售不甚理想，以及日本央行調整貨幣政策等因素，都推升美國10年期國債孳息率衝高，近期突破今年高點逾4.5厘，造成資本市場，特別債市波動。

環球核心通脹回落速度較預期慢

凱基亞洲相信，第四季環球經濟將維持穩健增長，通脹有望進一步回落，只是核心通脹的回落速度或較早前預期緩慢，歐美再顯著收緊銀根的機會不大。

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