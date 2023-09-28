港股預測｜凱基亞洲料恒指年底恐見16800 留意呢個政策是否奏效

凱基亞洲發表2023年第四季環球市場展望，該行年中時曾預估恒生指數市盈率為10.6倍，惟最近港股回落，拖低市盈率，考慮到歷史按季較少出現如此之大的反彈幅度，早前使用的預估市盈率需作調整，故向下調低恒指年底市盈率為 9.3倍，恒指年底目標價上限為19,600點。若果中央針對刺激房地產的政策「組合拳」沒法為樓市轉勢，投資氣氛低迷下，市盈率或會跌至約8倍，對應恒指下限將為16,800點。

推介五大選股

至於該行第四季推介5大選股，包括中國移動(941)、快手(1024)、百度(9888)、滙豐控股(005)，以及攜程(9961)。

爆房地產債務問題

內地方面，該行指，雖然內地經濟於第二季開始出現疲態，及於第三季再出現房地產債務問題，引發市場對於後市的悲觀情緒，但值得留意的是，中央正加快推出針對不同行業的提振政策。展望後續具針對性政策持續出台，政策效果料於第四季末段才可反映於經濟數據之上。