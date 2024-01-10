港股頹唐｜恒指開局6連挫 藍籌加碼回購自救

港股連跌4年後，2024年開局卻迎來6連挫，為2008年7連挫後26年來最差的開局，而企業眼見股價愈跌愈深，出手回購的手影亦愈見兇狠。《彭博》昨報道指，今年港股開局延續過去兩年的回購熱，首6日藍籌股的回購手影已超過2020年全年，反映企業急於出手支撐股價，當中又以騰訊控股(700)出手最闊綽。
《彭博》未有透露首6日藍籌回購的實質金額，只表示去年恒生指數成分股共斥資170億美元(約1,326億港元)回購，為至少6年以來最高。報道又指，企業大規模回購亦未能提振大市，港股市值自2021年高峰已累計損失3.2萬億美元(約25萬億港元)，並引述法巴東亞策略主管呂成表示，回購潮反映企業在低估值下試圖展示財務實力，行動屬於結構性而非周期性，並指在市場仍等待政策及基本因素改善之際，企業回購將繼續成為主要的投資主題。
騰訊成主力 6日共斥50億買貨
按聯交所數據，騰訊料為今次藍籌大手回購的主力，今年6個交易日均有出手，合共涉及50億元，相當於集團去年全年回購494億元的一成。騰訊昨跌4.4元或1.5%，報283.6元，今年累計則失3.4%，惟跑贏同期挫半成的恒指。
而按本報統計，今年首5日港股整體的回購額為68.3億元，為2020年全年整體約260億元回購額的26%；亦為2021年全年整體約600億元的11%。至於2022及2023年整體回購額均逾千億元，連續兩年創歷史新高。
北水連續兩日撤退 美團未止瀉
大市方面，恒指昨早段一度反彈190點，惟不久即乏力，收市倒跌34點或0.2%，至16,190點，再創約14個月年低，連跌6日累失857點或5%，美團(3690)未止瀉，昨再失4.6%，兩日累跌9.3%，創4年半低。主板成交額819億元，今年未曾有交易日錄逾900億元成交額。北水亦連續兩日撤退，港股通昨走資40.4億元，當中盈富基金(2800)淨沽20.8億元。