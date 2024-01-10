熱門搜尋:
段崇智 農曆新年2024 流感 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 明愛專上學院 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-10 04:30:28
日報

港股頹唐｜恒指開局6連挫 藍籌加碼回購自救

分享：
恒指連跌6日

恒指連跌6日累失857點或5%，創14個月低。(中新社)

港股連跌4年後，2024年開局卻迎來6連挫，為2008年7連挫後26年來最差的開局，而企業眼見股價愈跌愈深，出手回購的手影亦愈見兇狠。《彭博》昨報道指，今年港股開局延續過去兩年的回購熱，首6日藍籌股的回購手影已超過2020年全年，反映企業急於出手支撐股價，當中又以騰訊控股(700)出手最闊綽。

《彭博》未有透露首6日藍籌回購的實質金額，只表示去年恒生指數成分股共斥資170億美元(約1,326億港元)回購，為至少6年以來最高。報道又指，企業大規模回購亦未能提振大市，港股市值自2021年高峰已累計損失3.2萬億美元(約25萬億港元)，並引述法巴東亞策略主管呂成表示，回購潮反映企業在低估值下試圖展示財務實力，行動屬於結構性而非周期性，並指在市場仍等待政策及基本因素改善之際，企業回購將繼續成為主要的投資主題。

騰訊成主力 6日共斥50億買貨

按聯交所數據，騰訊料為今次藍籌大手回購的主力，今年6個交易日均有出手，合共涉及50億元，相當於集團去年全年回購494億元的一成。騰訊昨跌4.4元或1.5%，報283.6元，今年累計則失3.4%，惟跑贏同期挫半成的恒指。

而按本報統計，今年首5日港股整體的回購額為68.3億元，為2020年全年整體約260億元回購額的26%；亦為2021年全年整體約600億元的11%。至於2022及2023年整體回購額均逾千億元，連續兩年創歷史新高。

北水連續兩日撤退 美團未止瀉

大市方面，恒指昨早段一度反彈190點，惟不久即乏力，收市倒跌34點或0.2%，至16,190點，再創約14個月年低，連跌6日累失857點或5%，美團(3690)未止瀉，昨再失4.6%，兩日累跌9.3%，創4年半低。主板成交額819億元，今年未曾有交易日錄逾900億元成交額。北水亦連續兩日撤退，港股通昨走資40.4億元，當中盈富基金(2800)淨沽20.8億元。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受