港股頹唐｜恒指開局6連挫 藍籌加碼回購自救

港股連跌4年後，2024年開局卻迎來6連挫，為2008年7連挫後26年來最差的開局，而企業眼見股價愈跌愈深，出手回購的手影亦愈見兇狠。《彭博》昨報道指，今年港股開局延續過去兩年的回購熱，首6日藍籌股的回購手影已超過2020年全年，反映企業急於出手支撐股價，當中又以騰訊控股(700)出手最闊綽。

《彭博》未有透露首6日藍籌回購的實質金額，只表示去年恒生指數成分股共斥資170億美元(約1,326億港元)回購，為至少6年以來最高。報道又指，企業大規模回購亦未能提振大市，港股市值自2021年高峰已累計損失3.2萬億美元(約25萬億港元)，並引述法巴東亞策略主管呂成表示，回購潮反映企業在低估值下試圖展示財務實力，行動屬於結構性而非周期性，並指在市場仍等待政策及基本因素改善之際，企業回購將繼續成為主要的投資主題。