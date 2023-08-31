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財經
2023-08-31 17:35:00

港股｜港股股票市場黑雨打風休市　一文睇清惡劣及極端天氣下港股交易安排

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港股｜港股股票市場黑雨打風休市，一文睇清惡劣及極端天氣下港股交易安排。(資料圖片)

港股｜香港每年均有風季，因此惡劣及極端天氣會對港股市場交易產生影響，包括紅雨、黑雨，8號颱風或以上，本港均有不同的股市交易安排。《am730》根據港交所指引，為讀者整理及解析，在惡劣及極端天氣下的港股交易安排，幫助大家更好了解港股市場運作。

港股｜港股股票市場黑雨打風休市，一文睇清惡劣及極端天氣下港股交易安排。(資料圖片)

港股｜颱風下的股市交易安排

根據香港交易所的惡劣天氣安排，若8號或以上颱風信號於早上7時或之前解除，港股交易將如常進行；若假設早上7時後至9時期間解除，開市前時段將被取消，下午1時交易如常進行，而早上交易時段將在信號解除後2小時恢復交易，而開始時間為整點或30分。

如信號於早上9時至11時期間解除，早市將取消，下午交易時段如常於下午1時開始；上午11時至11時半期間解除，下午交易時段將於1時30分開始；上午11時半至12時期間解除，午市將於2時開始；但中午12時或之後才解除信號，全日將會停市。

港股｜開市前的颱風下股市交易安排（港交所網頁資料）

8號以上風球解除時間

港股市場交易安排

上午7:00前

交易如常

上午7:00後至9:00

不進行開市前時段交易，早上交易時段在風球解除後2小時會恢復交易

上午9:00後至11:00期間解除

開市前競價時段及早上交易時段將被取消，下午1時交易將如常進行

上午11:00至11:30期間解除

開市前時段及早上交易時段將被取消，改為下午1:30開始交易

上午11:30後至12:00期間解除

開市前時段及早上交易時段將被取消，下午2:00開始港股交易

中午12:00後解除

全日停止交易

若在開市期間懸掛八號風球以上，情況則有不同，詳情如下：
 

港股｜開市後的颱風下股市交易安排（港交所網頁資料）

8號以上風球懸掛時間

港股市場交易安排

下午3:45前(全日市)或上午11:45前(半日市)發出

交易於信號發出後15分鐘停止，若下午3:45(全日市)或上午11:45(半日市)時仍未恢復交易，該交易日將不會有收市競價交易時段。

下午3:45(全日市)或上午11:45(半日市)或之後發出

交易一切如常

港股｜港股股票市場黑雨打風休市，一文睇清惡劣及極端天氣下港股交易安排。(資料圖片)

港股｜暴雨下的股市交易安排

港股｜開市前的黑色暴雨警告下股市交易安排（港交所網頁資料）

8號以上風球解除時間

港股市場交易安排

上午7:00前

交易如常

上午7:00後至9:00

不進行開市前時段交易，早上交易時段在風球解除後2小時會恢復交易

上午9:00後至11:00期間解除

開市前競價時段及早上交易時段將被取消，下午1時交易將如常進行

上午11:00至11:30期間解除

開市前時段及早上交易時段將被取消，改為下午1:30開始交易

上午11:30後至12:00期間解除

開市前時段及早上交易時段將被取消，下午2:00開始港股交易

中午12:00後解除

全日停止交易

若在開市期間懸掛八號風球以上，情況則有不同，詳情如下：

港股｜開市後的黑色暴雨警告下股市交易安排（港交所網頁資料）

8號以上風球懸掛時間

港股市場交易安排

上午9:00-11:00

交易如常；若天文台在開市後發出黑色暴雨警告信號，港股交易會繼續至收市，下午交易時段不會受到黑雨影響。
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