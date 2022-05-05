港股｜美國加息刺激港股向上　重上兩萬一關口　恒指高開293點

港股今早高開近300點，恒生指數開報21163點，升293點。恒生科技指數升2.1%，報4353點。其餘科網股全線反彈，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升2%。

加息刺激港股向上

美國聯儲局公布議息會議結果，一如市場人士預期，當局加息0.5厘，並宣布從下月1日起開展縮減資產負債表行動。受到有關消息刺激，美國三大指數均高收。美股上揚帶動港股在美預託證券（ADR）高收，重上21000點。

大型科網股全線上升，美團升3.6%；阿里巴巴升3%；騰訊升2%；京東集團升2.7%；小米集團升1.7%。嗶哩嗶哩被美國證交會列入「預摘牌名單」，惟股價飆6%。

金融股表現，滙豐控股升1.8%；友邦保險升1%；香港交易所升1.6%；建設銀行升0.5%；招商銀行升0.3%；工商銀行升0.6%；中平安升0.1%。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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