港股｜跟隨美股跌勢　港股裂口低開506點　阿里跌近半成

美股昨晚急瀉超過1300點，港股今早跟隨跌勢，恒生指數開報20287點，跌506點，恒生科技指數跌3.8%，報4098點。

受到加息等因素影響，美股昨日大跌，美股3大指數急挫，道指一度跌超過1,300點，創2020年以來最大單日跌幅。港股開市跟隨下挫506點或2.44%，恒生指數報20,287點；國企指數低開187點或2.64%，報6,929點；科技指數跌160點或3.76%，報4,098點。