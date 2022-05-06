港股｜跟隨美股跌勢　港股裂口低開506點　阿里跌近半成

美股昨晚急瀉超過1300點，港股今早跟隨跌勢，恒生指數開報20287點，跌506點，恒生科技指數跌3.8%，報4098點。
受到加息等因素影響，美股昨日大跌，美股3大指數急挫，道指一度跌超過1,300點，創2020年以來最大單日跌幅。港股開市跟隨下挫506點或2.44%，恒生指數報20,287點；國企指數低開187點或2.64%，報6,929點；科技指數跌160點或3.76%，報4,098點。
滙豐失守50元 阿里跌近半成
多隻重磅股皆向下，滙豐（0005）跌2.8%，報49港元；友邦（1299）挫2%；騰訊（0700）跌3.7%；阿里巴巴（9988）跌近半成，美團 （03690） 跌近6%，創科 （00669） 跌逾6%，破底低見96.1元。
(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)
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