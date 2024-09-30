港股10月值博 單周漲13% 26年來首見

中央超預期出手救市，將港股推上26年一見的升幅！恒生指數上周五報20,632點，全周狂飆13%或2,374點，為1998年10月以來最大單周升幅，全月暫升14.7%，料為22個月來最大單月升幅。大市巨額成交反映大戶入市，估計炒作不會在短線內完成，加上美國11月大選前夕普遍有憧憬，因此分析相信10月仍值博。
iFAST Global Markets 投資總監溫鋼城表示，八十年代至今港股單周升幅逾13%的次數只有4次，且全數在往後1個月仍錄得進帳；往後3個月的升跌比例則一半半。他表示，今次升幅伴隨破歷史紀錄的高成交，反映機構大戶進場，「佢哋唔會炒一兩星期就走人」，加上美國11月大選及經濟數據對辦，估計美股大冧機會低，而美國靠穩下，相信內地更有空間出招，因此傾向認為10月「仍有作為」。
最樂觀可上望25000
港股通本周三至下周一因國慶長假休市，市場關注北水閂閘下港股短線動力。溫鋼城認為，恒指短線阻力或在21,300點水平，惟值得留意港股目前預測市盈率(PE)在9.88倍；以過往普遍在8倍至12倍間上落計，今浪升勢最樂觀可上望24,000點至25,000點水平，並不排除在今年底前見到。
長線外資或仍未加倉
中金則有報告引述EPFR數據指，今浪升勢由ETF等被動資金流入帶動，長線外資只是減少低配比例，以防明顯跑輸，目前仍未大舉加倉。該行又認為，今浪升市同時伴隨高沽空額，反映有好淡博弈情況。
個別股份方面，上周藍籌股中，有9隻升幅最少三成，包括3隻內房，升幅最明顯為龍湖集團(960)，全周飆56.4%，中國海外(688)亦漲31.6%；華潤置地(1109)亦大升31%。至於港交所(388)受惠高成交亦大升27.7%。至於港股美國預託證券(ADR)上周五普遍走高，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日再高開約百點，至越20,700點。