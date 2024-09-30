港股10月值博 單周漲13% 26年來首見

中央超預期出手救市，將港股推上26年一見的升幅！恒生指數上周五報20,632點，全周狂飆13%或2,374點，為1998年10月以來最大單周升幅，全月暫升14.7%，料為22個月來最大單月升幅。大市巨額成交反映大戶入市，估計炒作不會在短線內完成，加上美國11月大選前夕普遍有憧憬，因此分析相信10月仍值博。

iFAST Global Markets 投資總監溫鋼城表示，八十年代至今港股單周升幅逾13%的次數只有4次，且全數在往後1個月仍錄得進帳；往後3個月的升跌比例則一半半。他表示，今次升幅伴隨破歷史紀錄的高成交，反映機構大戶進場，「佢哋唔會炒一兩星期就走人」，加上美國11月大選及經濟數據對辦，估計美股大冧機會低，而美國靠穩下，相信內地更有空間出招，因此傾向認為10月「仍有作為」。