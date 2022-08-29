港股2萬關口爭持 中美簽底稿協議港交所跌

券商瑞銀在證券報告中分析，中美就審計監管達成合作協議 對港交所影響好壞參半，投資者早前憧憬中概股自美國退市後，資金遷移至港交所，帶來潛在收入增長動力，現時預期可能會有所緩和。但根據該行早前估計，在中概股全面退市的假設下，預期港交所直接收入增幅將為約10%至15%。

聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會放鷹後，今早亞洲股市普遍偏軟，港股半日在2萬點水平爭持，恒生指數中午收報20,029點，跌140點或0.7%，半日成交521億元。

美銀則預期中美達成合作將為市場情緒帶來支持，並可能緩解投資者對地緣政治的擔憂，有助於提高市場流動性，並有利於港交所作為高貝塔值的投資標的。美銀認為港交所在互聯互通的競爭優勢保持不變。

美團業績理想獲券商上調目標價

另外，美團（3690）上周五收市後公布業績理想，獲多家券商上調目標價，今早逆市最多漲半成，中午收報189.3元，升4.1%，半日成交65億元。美銀證券發表報告，估計美團下半年收入按年增長27%，毛利率保持負數但按年有改善，上調其2022至2024年業績預測，目標價由234元上調至239元，維持評級「買入」。

高盛亦上調美團股份目標價，由252元升至275元，評級維持「買入」，並調升今年經調整純利預測逾80%，反映食物外賣毛利率擴張。該行相信，集團強勁的業績表現非一次性，因其第三季前景健康，管理層亦重申2025年的目標。