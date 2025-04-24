港股3日彈千點 北水趁機逃生 走資181億4年最狠

美國總統特朗普突改口稱可大降對華關稅，港股昨造好，恒生指數最多升576點，惟升抵20天線(昨處22,045點)後動力欠奉，收市報22,072點，漲510點或2.4%，連升3日，累漲1,016點。恒生科技指數則再越5千關，昨報5,049點，走高150點或3.1%。不過港股昨主板成交額按日只稍增3.7%，至2,606億元。至於A股則未見明顯利好，上證綜合指數昨報3,296點，跌0.1%。

內地投資者似乎對特朗普的「轉軚」不以為然，北水更借反彈狠沽港股，昨滬深港股通合共淨沽出181.08億元，為2021年2月後逾4年來最大的單日走資。指數基金再成掟貨目標，盈富基金(2800)港股通昨淨沽出90.6億元，恒生中國企業(2828)亦走資67.8億元，兩隻ETF已共流走158.4億元。