港股3日彈千點 北水趁機逃生 走資181億4年最狠

美國總統特朗普突改口稱可大降對華關稅，港股昨造好，恒生指數最多升576點，惟升抵20天線(昨處22,045點)後動力欠奉，收市報22,072點，漲510點或2.4%，連升3日，累漲1,016點。恒生科技指數則再越5千關，昨報5,049點，走高150點或3.1%。不過港股昨主板成交額按日只稍增3.7%，至2,606億元。至於A股則未見明顯利好，上證綜合指數昨報3,296點，跌0.1%。
內地投資者似乎對特朗普的「轉軚」不以為然，北水更借反彈狠沽港股，昨滬深港股通合共淨沽出181.08億元，為2021年2月後逾4年來最大的單日走資。指數基金再成掟貨目標，盈富基金(2800)港股通昨淨沽出90.6億元，恒生中國企業(2828)亦走資67.8億元，兩隻ETF已共流走158.4億元。
國泰君安：特朗普習慣性改口 市場糾結
內地券商國泰君安指「特朗普習慣性改口，市場選擇性相信」，認為目前市場糾結的關鍵，是特朗普政策的不確定性，而以其性格，政策的不確定性將成為常態，投資者仍會尋找安全資產避險，如黃金。該行指，美元資產的走勢會分歧，預料當局有足夠手段穩定美債收益率；美元情況則較複雜，料美國希望維持美元強勢，但同時又想逼使貿易對手貨幣升值；至於美股則料科技及高估值板塊受壓，不過最終還看美國經濟表現。
滙控友邦六連升 期金曾下試3300美元
昨表現最好藍籌為小米集團(1810)，全日漲6.9%，另外阿里巴巴(9988)亦升5.8%。至於昨揚4.3%的滙豐控股(005)已連升6日，累漲13.8%；昨升2.7%的友邦保險(1299)亦六連揚，累計進帳11.6%。股市造好下，紐約期金價昨一度低見每安士3,302.6美元，金飾及金礦股走弱，周大福(1929)昨瀉7%，紫金礦業(2899)失4.8%，為兩大表現最差藍籌。