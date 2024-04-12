港股IPO淡靜據報外資投行員工憂被裁　稱「任何蚊子肉都不能放過」

近年香港新股市場「吹淡風」，截至4月11日，港股僅有12家新股上市，募資總額僅47.3億港元，IPO數量及融資金額均創下近10年來新低。有內媒引述國際性投資銀行的員工表示，上半年幾乎看不到任何收入的希望，擔心遭到裁員，又表示甚至連以往看不上眼的小型項目現今也要主動溝通，「任何蚊子肉都不能放過」。

報道指，不少外資機構接連退出新股承銷活動，如高盛去年退出第四範式、科笛集團及藥師幫的整體協調人；美林則退任古瑞瓦特的整體協調人；摩通則退任天圖投資的整體協調人等。

投行員工：任何蚊子肉都不能放過

報道引述香港某國際投行員工稱，擔心自己被裁員，「別看現在遞交上市申請的多，但是能推動的很少，路演一圈回來，估值預期與投資人願意認購的價格相差太遠，發不出去，就乾脆延遲上市。上半年幾乎看不到任何 Revenue（收入）的希望」。