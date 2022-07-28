港銀未急 或慢步跟升 H按息封頂 料P加1/8厘

議息前夕
全港業主終迎來壞消息！掛鈎H按按息的1個月銀行同業拆息(HIBOR)昨連升10日至約1.31厘，創27個月高，以普遍H加1.3厘的H按息計，息率已達2.61厘，升穿封頂息2.5厘。市場普遍維持本港9月加P(最優惠利率)的預測，有估計今年加息速度緩慢，料僅累加0.25厘，並有機會分兩次上調，即每次只加0.125厘。
港銀加息的關鍵指標，市場看法各不同，但普遍認為仍未到時候。截至昨日美國的P處4.75厘水平，有預測指，假設聯儲局今日加息0.75厘，P將升至5.5厘水平，即已超越本港，倘9月下旬的議息會議再上調利率，兩地P的差距會擴大，港銀才有壓力加息。另外亦有分析指，港目前資金仍充裕，1個月拆息或須長期維持1.5厘水平，才令港銀有誘因加息。
樓價或調整至明年初
華僑永亨銀行經濟師姜靜估計，港銀的P今年只會累加0.25厘，最快第三季上調0.125厘，然後第四季再加0.125厘，又或者在年底一次過上調0.25厘。她指，按過往情況，倘P與3個月拆息的差距持續低於3厘，港銀才有壓力加息，目前P與3個月港元拆息差距約3厘水平，貸存比率、活期及儲蓄存款比率都顯示目前資金充裕水平，銀行都會考慮該兩種情況，上調P的時機則取決銀行是以利差還是資金狀況作為優先考慮；昨日3個月拆息約2.14厘。她又預計，今年本港樓價有中至高單位數跌幅，調整期有機會延續到明年初，隨加息步伐可能暫緩，調整期才會到尾聲。
壓測入息要求勢增
中原按揭董事總經理王美鳳指，由於H按息封頂後，資金成本及息率上升壓力由銀行承擔，加上最近定存息競爭亦令資金成本上升，故不排除將再有銀行上調新造按揭客戶的H按封頂息率，以紓緩息差收窄壓力，及減低資金成本上升之影響。另外，由於年內有機會加息，通過壓測的入息要求將提高，她認為有上會需求人士可加快申請按揭，以免影響可借按揭額。