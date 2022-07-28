港銀未急 或慢步跟升 H按息封頂 料P加1/8厘

議息前夕

全港業主終迎來壞消息！掛鈎H按按息的1個月銀行同業拆息(HIBOR)昨連升10日至約1.31厘，創27個月高，以普遍H加1.3厘的H按息計，息率已達2.61厘，升穿封頂息2.5厘。市場普遍維持本港9月加P(最優惠利率)的預測，有估計今年加息速度緩慢，料僅累加0.25厘，並有機會分兩次上調，即每次只加0.125厘。

港銀加息的關鍵指標，市場看法各不同，但普遍認為仍未到時候。截至昨日美國的P處4.75厘水平，有預測指，假設聯儲局今日加息0.75厘，P將升至5.5厘水平，即已超越本港，倘9月下旬的議息會議再上調利率，兩地P的差距會擴大，港銀才有壓力加息。另外亦有分析指，港目前資金仍充裕，1個月拆息或須長期維持1.5厘水平，才令港銀有誘因加息。

