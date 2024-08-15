港鐵半年多賺近45%派息0.42元　車務營運收入按年增近兩成

金澤培：票務是最重要的穩定收入來源

集團中期純利上升，金澤培被問及會否向乘客提供票價優惠，他指出，港鐵未來將會投資過千億，用於鐵路擴展及鐵路設備更新，需要審慎理財，達致可持續的未來發展；又指票務收入是最重要的穩定收入來源，以維持更優質的服務，港鐵將不時推出不同類型優惠回饋乘客。