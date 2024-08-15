港鐵半年多賺近45%派息0.42元　車務營運收入按年增近兩成

港鐵（066）公布截至6月底中期業績，集團上半年純利60.4億元，按年增長44.7%，繼續派中期息0.42元。其中鐵路方面收入強勁，車務營運收入按年增近兩成。
期內，港鐵收入292.7億元，按年增加6.2%。其中香港車務營運收入111.4億元，按年增19.2%；香港車站商務收入26.4億元，按年增9.2%；香港物業租賃及管理業務收入26.9億元，按年增9.4%。內地及國際鐵路、物業租賃及管理附屬公司收入124.3億元，按年減少約5%。
金澤培：票務是最重要的穩定收入來源
集團中期純利上升，金澤培被問及會否向乘客提供票價優惠，他指出，港鐵未來將會投資過千億，用於鐵路擴展及鐵路設備更新，需要審慎理財，達致可持續的未來發展；又指票務收入是最重要的穩定收入來源，以維持更優質的服務，港鐵將不時推出不同類型優惠回饋乘客。
港鐵指，本地鐵路服務及過境服務乘客量持續回升，高鐵香港段服務亦表現強勁。行政總裁金澤培表示，港鐵上半年本地總乘客量超過9.5億人次，列車準時程度維持於99.9%世界級水平；他又説，港鐵將全力推展多個新鐵路項目，在建築階段預計可帶來超過2萬個相關職位。
港鐵收市報26.1元，跌0.571%。