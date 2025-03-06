港鐵去年純利倍升但維持派息 稱須龐大資金規劃與建設

至於物業發展，港鐵指會視乎施工及銷售進度，預期為何文田站第二期、「港島南岸」第三期和「日出康城」第十二期的物業發展利潤入帳，並繼續為「港島南岸」第五期和何文田站第一期的物業發展利潤入帳。截至去年底，港鐵有13個發展中的住宅物業項目，可為本港房屋市場合共提供約1萬個單位，並預期在未來約12個月為東涌東站第二期及屯門第16區站第一期項目進行招標。

著力為下一發展階段籌措資金

集團指，儘管去年經營業績令人滿意，但大部分盈利將用於現有鐵路綫的提升和更新及新鐵路項目的規劃與建設，這些項目須要龐大資金支持。未來數年，公司將積極擴展鐵路網絡至香港新興及不斷發展的人口稠密地區，港鐵在繼續審慎理財的同時，亦將著力為下一發展階段籌措資金，以應付日後對財務資源的龐大需求。

今年上市 25 周年

今年是港鐵上市25周年。集團指，去年物業發展利潤的升幅，反映了來自現有及新推樓盤的利潤入帳。公司亦從客運服務，車站商務及投資物業中獲得令人滿意的經常性收入，儘管乘客量及租金收入仍略低於新冠疫情前的水平。憑此可喜業績，公司將可為未來的鐵路項目提供資金，以及維修及提升現有網絡。