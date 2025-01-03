港鐵未來10年支出達1650億　消息指研發債或出售物業融資

惟在收入方面，由於近年地產市道不景氣，港鐵旗下項目的土地招標表現不佳，導致港鐵的現金收入未能滿足龐大的投資計劃。因此，港鐵正考慮發行30年的長期債券，亦不排除出售或者抵押旗下商場或物業套現。消息指出，港鐵尚未確定最終方案，可能會採用「組合拳」方式，在最合適的時機推行，相信負債比率有空間從現時的約30%提高至60%。

消息人士透露，港鐵未來10年有高達1,650億元開支，包括更新及保養鐵路資產，以及2027至2034年共5年間，港鐵將落成屯門南延綫、東涌綫延綫等多個新鐵路項目，估計開支還會繼續上升，甚至高於公司現時市值約1,653億元。

田北辰認為在現時市況下，港鐵出售物業不太可行，建議政府與港鐵研究公私營合作模式。(資料圖片/陳芷晴攝)

田北辰倡公私營合作

立法會議員田北辰指出，在現時市況下，港鐵出售物業不太可行，建議政府與港鐵研究公私營合作模式，政府負擔七成土木工程成本。他表示，港人北上消費又外遊，香港商場價值降低，資產難以出售，港鐵無法獨自承擔所有鐵路建設的債務。

他強調，港鐵新鐵路項目是配合北部都會區等發展的主要交通基建，若不及早理順財務安排，將影響新鐵路項目在2037或2038年啟用，進而影響居民生活。