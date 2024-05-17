港首季GDP增2.7%　全年預測維持2.5%至3.5%增長 (更新)

政府今午(17日)公布，今年首季的本地生產總值(GDP)數字，按年增長2.7%，與預先估計相同，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值(GDP)上升2.3%，全年實質經濟增長預測，維持在《財政預算案》公布的2.5%至3.5%不變。失業率維持3%，基本和整體通脹率的預測則分別維持在1.7%及2.4%，亦與《預算案》的預測相同。

政府經濟顧問梁永勝表示，受惠於訪港旅客人次持續回升，服務輸出在首季繼續顯著按年增長8.4%，旅遊服務輸出進一步躍升40.4%，運輸服務輸出亦繼續上升10.6%，商用及其他服務輸出輕微增長2.1%。不過，金融服務輸出進一步下跌6.1%；整體貨物出口隨著外部需求略為好轉，上升6.8%，私人消費開支按年微升1%。

展望未來，政府預測本港經濟在今年餘下時間應會錄得進一步增長，隨著接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復甦應會支持服務輸出。若外部需求繼續維持，貨物出口應會進一步改善，儘管地緣政治緊張局勢會帶來不確定性，但若外部需求繼續維持，貨物出口應會進一步改善。

市民消費模式轉變或對本地經濟帶來挑戰

本地方面，政府指就業收入增加和政府多項提振氣氛的措施應有助私人消費，惟市民消費模式的轉變或會帶來挑戰。經濟繼續增長，應會對固定資產投資提供支持。但偏緊的金融狀況維持更久，可能會影響本地經濟信心和活動。