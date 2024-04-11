港首隻上市標指ETF 本月23日面世

恒生投資管理公司宣布發行「恒生標指500指數ETF」，設港元櫃台(3195)及美元櫃台(9195)，為本港首隻追蹤標普500指數的上市ETF(指數買賣基金)，將於本月23日旗港交所(388)上市。基金管理費0.55%，全年經常性開支比率0.9%，美元櫃台首次發行價每股1美元，港元櫃台約每股7.8元，以每手100股計，帳面入場費約780元，按情況每年派息。同時，恒生證券客戶可享有零佣金買入的優惠。

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恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，推出指數是要切合集團為投資者提供多元化和全球化投資選擇的業務策略，不代表是買入美股的時機。惟她認為，雖然美股近月見觀望，惟美國通脹受控、硬著陸風險降、增長較預期理想，以及標指已連續13個季度錄增長等因素均利好，相信可吸引投資者留意；她並認為標指覆蓋成分股多，產品為本地仍未熟悉美股市場的投資者，提供分散風險投資的機會。