港首隻上市標指ETF 本月23日面世

恒生投資管理公司宣布發行「恒生標指500指數ETF」，設港元櫃台(3195)及美元櫃台(9195)，為本港首隻追蹤標普500指數的上市ETF(指數買賣基金)，將於本月23日旗港交所(388)上市。基金管理費0.55%，全年經常性開支比率0.9%，美元櫃台首次發行價每股1美元，港元櫃台約每股7.8元，以每手100股計，帳面入場費約780元，按情況每年派息。同時，恒生證券客戶可享有零佣金買入的優惠。
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恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，推出指數是要切合集團為投資者提供多元化和全球化投資選擇的業務策略，不代表是買入美股的時機。惟她認為，雖然美股近月見觀望，惟美國通脹受控、硬著陸風險降、增長較預期理想，以及標指已連續13個季度錄增長等因素均利好，相信可吸引投資者留意；她並認為標指覆蓋成分股多，產品為本地仍未熟悉美股市場的投資者，提供分散風險投資的機會。
薛永輝：AI升級帶動標指盈利增
恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝表示，AI是一次重大技術升級，從投資角度而言，AI的廣泛應用能推動覆蓋不同行業標指盈利增長，預計指數每股盈利在2023年至2033年的10年間，將實現7.4%的年均複合增長。另外，對於市場預料美國聯儲局減息或推遲至最快9月，美國核心通脹持續回落，長線看情況會受控，惟投資者以6月減息作為投資指標，是「太短視」。而長線看，他認為投資級別債券有賺息再賺價的潛力，而在衰退風險漸降下，高息債或會持續受息。