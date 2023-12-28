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財經
2023-12-28 17:23:53

港11月進出口升幅擴大至逾7% 主要原因係？

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港11月進出口升幅擴大至逾7% 主要原因係？

今年11月整體出口和進口貨值按年升7.4%和7.1%，連升兩個月。(資料圖片)

本港進出口持續好轉，政府統計處指，今年11月整體出口和進口貨值按年升7.4%7.1%，連升兩個月，升幅為去年1月以來最勁。

出口繼10月增1.4%後，11月商品整體出口貨值為3,866億元，漲7.4%，升幅擴大6個百分點，進口10月增2.6%11月升幅擴大至7.1%，商品進口貨值為4,146億元，11月錄得有形貿易逆差279億元，相等於商品進口貨值的6.7%
至於首11個月商品整體出口貨值按年跌9.4%，商品進口貨值減7.3%，有形貿易逆差4,079億元，相等於商品進口貨值的9.7%
11月輸往亞洲整體出口貨值升12.2%，其中泰國漲47.3%、印度揚18.7%，而內地則升15.5%。但輸往馬來西亞減29.1%，日本則瀉14.1%
 

另外，輸往其他地區部分主要目的地整體出口貨值錄得跌幅，尤其荷蘭跌21.8%，德國挫20%，輸往美國則升2.2%

外圍環境充滿挑戰  出口表現或續受壓

政府發言人表示，上月商品出口貨值因比較基數低錄得按年增長。輸往內地出口上升，輸往美國出口錄得溫和升幅，輸往歐盟的出口則顯著下跌，其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，充滿挑戰的外圍環境短期內將繼續令香港的出口表現受壓。

 

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