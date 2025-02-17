港18間銀行參與共同協商 助中小企客戶解財困

銀行公會公布，繼早前6間香港銀行公會商業銀行小組成員銀行，因應中小企業，尤其是建築業界面對資金流動壓力挑戰，帶頭在公平原則下共同協商客戶財務安排後，其他「中小企融資專責小組」的參與銀行亦全部同意加入，至今所有18間銀行，一起達至協助客戶解決財政困難的一致性目標。

6 銀行牽頭 12 行加入

在共同協商機制下，當中小企面臨突如其來的流動資金壓力時，可主動聯絡貸款銀行尋求協助。銀行在獲得客戶授權後，會與其他相關銀行聯絡，就其財務安排進行商討。銀行會按照個別客戶情況，在可行的空間下盡量彈性處理，以減輕客戶資金流動性的壓力。