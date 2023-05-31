港4月港元存款轉跌0.4% 人幣存款升半成

金管局指，本港認可機構4月存款總額按月比較沒有明顯變動，其中港元存款則轉跌0.4%或332億元，至約7.62萬億元，3月份升1.2%；外幣存款升0.5%，至7.89萬億元。至於年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別升0.6%及2.1%。該局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

人民幣存款達 8330 億人幣

另外，本港人民幣存款4月升4.9%，於4月底為8,330億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月為7,253億元人民幣，而3月份為9,496‍‍億元人民幣。

至於4月份貸款與墊款總額跌0.7%，由年初截至4月底計則升0.2%。其中在港使用貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款當月分別下滑0.8%及0.3%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由3月底的88.2%，升至4月底的88.7%。