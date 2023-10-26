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財經
2023-10-26 16:44:45

港9月出口和進口貨值　按年均跌5.3%和0.4%

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本港9月份整體出口和進口貨值，按年均跌5.3%和0.4%。(資料圖片/林俊源攝)

本港9月份整體出口和進口貨值，按年均跌5.3%和0.4%。(資料圖片/林俊源攝)

統計處今日(26日)公布最新對外商品貿易統計數字，2023年9月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌5.3%和0.4%；另9月份錄得有形貿易逆差646億元，相等於商品進口貨值的14.5%。

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首9月出口貨值按年跌12.3%

政府指，今年首9個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌12.3%，商品進口貨值就下跌9.8%。而今年首9個月錄得有形貿易逆差3,543億元，相等於商品進口貨值的10.5%。經季節性調整的數字顯示，本年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升2.4%；同時，商品進口貨值上升2.2%。

往亞洲出口貨值下跌7.3%

按國家或地區分析，9月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌7.3%；而輸往亞洲目的地外的部分地方整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國升60.5%和美國升3.1%。若按主要貨品類別分析，部分類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」減209億元，按年跌10.1%。

政府：港短期出口表現續受壓

政府發言人指，9月商品出口依然疲弱，輸往內地及歐盟的出口按年繼續下跌，輸往美國的出口則錄得增長，而輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差，展望未來，環球經濟環境困難及地緣政治局勢多變，在短期內將繼續令香港的出口表現受壓，強調會密切留意情況。

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