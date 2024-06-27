港ETF今年規模增6% 恒生下月推日本東證指數ETF

恒生投資發行「恒生日本東證100指數ETF」(3410)，擬於7月10日港上市，7月2日起首次發行，每單位發行價5元，每手100個單位，即每手帳面入場費5,000元，管理費每年最高0.7%，料全年經常性開支1.2%。 恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，香港ETF市場資產總值在今年5月達4,000億元以上，中國、美國和日本是全球市值最大的三個股票市場，市值總和佔環球約65%，總值接近76萬億美元。恒生投資於今年4月推出恒生標普500指數ETF(3195)後，連同「恒生日本東證100指數ETF」，恒生投資的ETF產品將涵蓋全球三大主要股票市場——中國、美國和日本。

李佩珊：投資者漸投入市場 她又指，從去年年中起，市場對股票的興趣逐漸增加，年初至今流入股票市場的資金約1,800億美元，較去年全年多出約12%。在市場預期今年減息及經濟穩步復甦下，看到投資者逐漸投入投資市場，爭取更佳表現。全球三大主要股市，包括中國、美國和日本市場，在今年股票資金流入佔整體股票市場的資金流約90%。而今年首5個月資金持續流入環球ETF，較去年同期多出2倍，三大股票市場在年初至今淨流入已佔整體ETF的資金流約70%。至於香港ETF市場截至5月資產管理規模較去年多6%，但就錄得約27億美元的流出。