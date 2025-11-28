港IPO集資2800億冠全球 安永料明年穩坐前三甲

安永發布《中國內地和香港IPO市場》報告，稱A股和香港市場全年IPO宗數和集資額分別佔全球總量的16%和33%。其中港交所全年新股上市逾百宗，按年增長43%，全年集資額達2,800億元，大升218%，時隔4年再度突破2,000億大關，創近5年第二高紀錄，融資規模亦排名全球首位。

同時，今年IPO認購氣氛同樣熾熱，平均超額認購1,544倍，年增3.3倍，同時也實現了近5年港股IPO超額認購倍數新高。27家公司認購倍數在千倍及以上。

安永香港資本市場服務發言人賴耘峯指，明年仍有不少集資額50至100億元大型公司來港，不過集資規模過百億則須視乎市況，料明年新股平均集資額可能低於今年。他又指，明年香港預料約有180隻新股，集資額約3,200億元，如果能成功達標，本港明年集資額應能打入全球前三甲。