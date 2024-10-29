滙控升逾2%　第三季稅前多賺10%勝預期　派息10美仙(更新)

【13:20更新】滙豐控股(005)今日(29日)公布本年度第三季業績，期內收入按年增長5%至約170億美元，除稅前利潤按年升8億美元至85億美元，除稅後利潤升8%至約67億美元。3項業績指標均超出市場預期。滙控宣布計劃派年度第三次股息每股10美仙，並新展開30億美元股份回購，在未來4個月內完成。
每股盈利增17%至0.34美元
滙控指，期內除稅前利潤按年增加8億美元至85億美元，主要來自財富管理及個人銀行業務，以及環球銀行及資本市場業務旗下外匯、股票及環球債務市場業務的收入增長。按大行早前預測，滙控第三季度收入按年跌0.8%至160.3億美元，稅前利潤跌1.5%至76億美元，純利跌4%至54億美元，維持派發季息0.1美元，即10美仙。
至於每股盈利(EPS)由去年0.29美元，升逾17.2%至0.34美元，期間淨利息收益為76億美元，較去年同期減少16億美元。淨利息收益率1.46%，按年下跌24個基點。預期信貸損失為10億美元，按年減少1億美元。
明年2月交代更多重組業務細節
滙控上周宣布最大規模組織架構重組，以加快推行優先策略。行政總裁艾橋智在業績報告指，將立即開展相關計劃，並於2月發表全年業績時，作為業務簡報的一部分公布更多細節。業績發布時間預計將為明年2月19日。
滙豐公布業績前股價，股價半日升1.1%，中午報69.85元，半日成交6.6億元，午後升逾2%或1.65港元，股價重上70元，暫報70.9元。