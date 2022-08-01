滙控半年盈利升近14%　擬明年恢復派發季度股息

滙控（005）公布業績，上半年普通股股東應佔盈利82.9億美元，按年升13.9%。派中期息每股9美仙，按年升近29%，派息多於預期。上半年按列帳基準計，稅前盈利91.8億美元，按年跌15.3%。

期內，列帳基準計的預期信貸損失錄得近11億美元提撥淨額，當中包括8億美元的第三級提撥，反映經濟更趨不明朗和通脹加劇的額外準備；去年同期則錄得撥回淨額近7.2億美元。經調整除稅前利潤106.7億美元，按年跌7.5%。

祈耀年：希望盡快將股息恢復至新冠疫情前水平

滙控集團行政總裁祈耀年表示，上半年業績反映集團策略的持續效應，收入增長動力加強，成本亦受嚴格控制，在擴展和改革業務方面取得進展，有信心有形股本回報率明年起至少可達到12%，目標比原來的至少達10%有所上調。

祈耀年指出，明白股息對所有股東的重要性，希望盡快將股息恢復至新冠疫情前水平，計劃明年恢復派發季度股息。但預料恢復季度派息的初期，首3季度的股息低於2019年底前每股10美仙的過往股息水平。滙控未來兩年派息率約50%。

今年不太可能進一步回購股份

滙控表示，今年不太可能進一步回購股份，但未來數年預期可將超出執行策略所需的剩餘資本回饋股東。在重整組合方面，滙控重申已退出或正在退出西方市場的非策略性業務，將資本重新分配至亞洲及中東地區的增長範疇。2022年上半年，我們完成收購AXA Singapore、增持滙豐前海證券的股權至90%、全面收購滙豐人壽中國保險業務，並已協定出售希臘及俄羅斯的業務（仍待監管機構批准）。