滙控季績｜稅前利潤按年增2.1倍 派季息每股10美仙

滙控首季收入增64%

滙控表示，今年首季收入增⾄202億美元，較去年同期增64%，收入增加乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升⽽增⻑所致，此外亦包括與法國和英國交易相關的增益；淨利息收益率為1.69%，較2022年第⼀季上升50個基點； 預期信貸損失為4億美元，下跌2億美元，2023年第⼀季的提撥減少，反映經濟境況概率權重出現有 利變動

至於營業⽀出為76億美元，較2022年第⼀季減少6億美元，跌幅為7%。營業⽀出減少的主要原因是成本節約計劃於2022年底結束後，重組架構及 其他相關成本隨之下降，以及持續控制成本。

此外，客⼾貸款結⽋季內增加400億美元。按固定匯率基準計算，貸款結⽋增⻑320億美元，主要原因是與法國零售銀⾏業務相關的250億美元結⽋於期內重新分類，不再列為持作出售⽤途。此外，貸款結⽋增⻑亦包括季內收購英國矽⾕銀⾏後新增的70億美元結⽋。若不計及上述因素，客⼾貸款則維持穩定。