滙控季績｜稅前利潤按年增2.1倍 派季息每股10美仙

滙控（005）公布2023年首季業績，稅前利潤按年增2.1倍至128.86億美元，勝預期；亦恢復派季息，每股派10美仙。滙控同時公布擬回購最多20億美元股份。
滙控首季收入增64%
滙控表示，今年首季收入增⾄202億美元，較去年同期增64%，收入增加乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升⽽增⻑所致，此外亦包括與法國和英國交易相關的增益；淨利息收益率為1.69%，較2022年第⼀季上升50個基點； 預期信貸損失為4億美元，下跌2億美元，2023年第⼀季的提撥減少，反映經濟境況概率權重出現有 利變動
至於營業⽀出為76億美元，較2022年第⼀季減少6億美元，跌幅為7%。營業⽀出減少的主要原因是成本節約計劃於2022年底結束後，重組架構及 其他相關成本隨之下降，以及持續控制成本。
此外，客⼾貸款結⽋季內增加400億美元。按固定匯率基準計算，貸款結⽋增⻑320億美元，主要原因是與法國零售銀⾏業務相關的250億美元結⽋於期內重新分類，不再列為持作出售⽤途。此外，貸款結⽋增⻑亦包括季內收購英國矽⾕銀⾏後新增的70億美元結⽋。若不計及上述因素，客⼾貸款則維持穩定。
擬回購20億美元股份
滙控⾏政總裁祈耀年稱，首季業績表現強勁，進⼀步印證集團策略奏效，盈利來源分布各主要地區，3⼤環球業務均表現出⾊。不計策略交易的影響，集團有形股本回報率達到19.3%故宣布派發⾃2019年以來⾸次季度股息每股0.1美元，以及回購最多達20億美元股份，他亦預期集團將擁有強⼤的股息分派和股份回購能⼒。
對於前景，滙控指有信⼼⾃2023年起實現平均有形股本回報率⾄少達到12%的⽬標，而收購英國矽⾕銀⾏及在全球各地的相關投資，預期會令集團營業⽀出增加約1%，這並不包括於2023年將成本增⻑保持在約3%的⽬標。