滙控復辦香港非正式股東會　8月2日九展舉行

滙豐控股（005）的香港股東非正式會議在2020年和2021年因疫情暫停兩年後，今年定於8月2日舉行。為顧及社交距離要求，會議今年將會從過往的中環滙豐總行移師到九龍灣國際展貿中心。

本地傳媒報道，滙控日前發信通知股東，並表示集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）和行政總裁祈耀年（Noel Quinn）都會出席會議。外電早前報道，祈耀年已由外地抵港，並完成7日酒店隔離。

信中提到，親臨會議的股東或授權代表，每人可獲贈紀念品一份，所有人要接受強制體溫檢測、掃描「安心出行」二維碼或（僅適用於獲豁免群組）向職員提供聯絡資料作追蹤用途，亦可出示有效疫苗通行證或醫學豁免證明書。由於社交距離限制，會場內全體人士必須戴上口罩，不准飲食，活動亦不設茶點招待。

要掃描「安心出行」二維碼 紀念品一人一份

滙控非正式股東大會是集團的傳統。滙控的股東會一般會在英國舉行，但考慮到香港股東眾多，集團一般會另外在香港安排一場非正式股東會，與香港股東的交流，也是中環一年一度的盛事。滙控對上一次舉行非正式股東會，已是2019年，滙控主席杜嘉祺及時任行政總裁范寧均會來港出席。當日會議下午3時半開始登記，但大批小股東提早抵達集團香港總行，排隊準備入場，下午3時已大打蛇餅。