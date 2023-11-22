滙控恐為交行作大額撥備 料涉逾千億

《華爾街日報》報道指，滙豐控股(005)或需為所持交通銀行(3328)作大額減值撥備，預期涉及金額達逾千億元，又指所持19%交行股權，亦難以輕易出售套現及減磅。

交行 H 股股價今年累升近半成

滙控今日收市報59.75元，跌0.3%或0.2元，成交7.3億元，今年以來暫累升約23%，市值約1.16萬億元。至於交行H股今日收報4.71元，無升跌，成交約2,362萬元，市值約1,649億元，今年暫累升4.9%。交行A股收報5.87元人民幣，升0.5%，流通市值約2,304億元人民幣。

滙控於今年中期報告指，持有交行的帳面值約233億美元，相關投資公允值已有11年低於帳面值，因此，對帳面值進行測試，故截至今年6月底並無出現減值，因按使用價值計算的法釐定可收回金額高於帳面值。不過，報道指，交行估值問題是一個「長期惡化問題」，同時亦令滙控是否應考慮出售相關持股，但當中牽涉的問題複雜。

內部估值較現市值高 145 億美元

報道指，滙控對交通銀行的內部估值定爲239億美元，比股票市值暗示的水平高約145億美元(約1,131億港元)。