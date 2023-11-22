滙控恐為交行作大額撥備 料涉逾千億

《華爾街日報》報道指，滙豐控股(005)或需為所持交通銀行(3328)作大額減值撥備，預期涉及金額達逾千億元，又指所持19%交行股權，亦難以輕易出售套現及減磅。
交行H股股價今年累升近半成
滙控今日收市報59.75元，跌0.3%或0.2元，成交7.3億元，今年以來暫累升約23%，市值約1.16萬億元。至於交行H股今日收報4.71元，無升跌，成交約2,362萬元，市值約1,649億元，今年暫累升4.9%。交行A股收報5.87元人民幣，升0.5%，流通市值約2,304億元人民幣。
滙控於今年中期報告指，持有交行的帳面值約233億美元，相關投資公允值已有11年低於帳面值，因此，對帳面值進行測試，故截至今年6月底並無出現減值，因按使用價值計算的法釐定可收回金額高於帳面值。不過，報道指，交行估值問題是一個「長期惡化問題」，同時亦令滙控是否應考慮出售相關持股，但當中牽涉的問題複雜。
內部估值較現市值高145億美元
報道指，滙控對交通銀行的內部估值定爲239億美元，比股票市值暗示的水平高約145億美元(約1,131億港元)。
另外，引述研究機構Autonomous分析員Manus Costello指，如滙控為持有的交行進行減值，將損害盈利，如估值減值到符合交行實際股價水平，那意味著滙控有形帳面價值將減少7%。Orient Capital Research董事總經理Andrew Collier分析指，滙控試圖在內地政治和經濟之間取得平衡，其大部分收入來自亞洲，近年更專注亞洲市場的發展。他又指，若出售在內地資產，將暗示對內地經濟未來沒有信心，將賭注押到西方歡迎。
而最近數月，渣打集團(2888)及加拿大豐業銀行已先後為投資內地的銀行股份進行減值撥備。其中渣打於第三季業績報告中披露，為所持渤海銀行(9668)減值約7億美元(約54.6億港元)。
渣打為渤海銀行減值7億美元
渤海銀行H股今日收報1.15元，無升跌，成交僅42.4萬元，今年暫累瀉約38%，市值約71.3億元。渣打本港今收報64.2元，升0.1%或0.05元，成交約626萬元，今年以來暫累漲逾9%，市值約1,711億元。
滙控於2004年入股
資料顯示，滙控於2004年收購交通銀行約19.9%股權，涉資約17億美元(約132.6億港元)。