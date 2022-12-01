滙控據報考慮出售新西蘭業務

繼兩日前出售加拿大業務後，滙豐控股（005）據報正考慮出售新西蘭零售銀行業務，以進一步精簡業務。

《彭博社》報道，滙控確認正研究新西蘭零售銀行業務的策略選項，包括出售，以改善網絡營運協助長期發展，批發和其他業務不受影響。滙豐新西蘭去年稅前營運溢利超過5,000萬新西蘭元。

滙控發言人在一份聲明中表示，「與許多機構一樣，滙控定期進行業務審查，以優化我們的網絡長期運營。匯豐在新西蘭的批發業務和其他業務不受此次審查的影響。」

滙控確認正研究新西蘭零售銀行業務策略

根據滙豐當地子公司提交的賬目，去年該行在新西蘭的稅前營業利潤為5,090萬新西蘭元（相當於約3,170美元），其中750萬新西蘭元來自該行在新西蘭的財富和個人銀行業務。

滙控於兩日前才落實出售加拿大業務予加拿大皇家銀行，現金代價135億加元，相當於約101億美元，預期交易將於明年底完成，估計將錄得除稅前利潤約57億美元，當中包括回收大約6億美元貨幣換算儲備虧損。

更早前，滙控已於去年5月宣布退出美國零售銀行業務，又於6月宣布會出售法國零售銀行業務予美國私募股權公司Cerberus，有關交易預期在2023年上半年完成，出售將會令集團產生約23億美元的除稅前虧損，以及7億美元的商譽減值。今年7月，滙控同意出售其俄羅斯子公司。

另外，滙控指出，是由於在疫情下分行人流大減，更多人轉用網上銀行服務，為削減成本，將關閉在英國的114間分行，但會嘗試重新調配受影響員工，預計約100名員工會失業。該行又計劃投資數千萬英鎊「更新和改進」其剩餘的327間英國分行。