滙控新輪回購股份　倫敦香港兩地已回購逾1961萬股(更新)

滙控今起於本港及倫敦回購股份，涉資最多20億美元。（資料圖片／林俊源攝）

滙豐昨日（15日）在英國再回購約238.59萬股，每股作價介乎6.043至6.11英鎊，總值1451.5萬英鎊，折合約1.42億港元；亦在港交所回購256.9萬股，每股作價介乎58.45至59.35港元，總值約1.51億港元。

滙控回購可購近20億股普通股

集團日前公布，已委託投行摩根士丹利，在本港及英國倫敦進行回購總值最多為20億美元之普通股，然後再註銷有關股份，並於5月10日開始。

滙控公告指，已訂立多項不可撤回之非全權委託回購協議，讓摩根士丹利可於5月10日至9月30日期間，購買總值最多為20億美元之普通股，並同時向滙控出售有關股份。

所回購之普通股將被註銷，而該項回購最多可購19.97億股普通股，即根據2023年授權可回購的普通股數目。同時，滙控上季季績表示，會恢復季度派息每股10美仙，指集團未來有能力繼續派息及回購股份。

回購數目及涉資