滙控易帥｜祈耀年繼任人傳傾向內部晉升 兩高層大熱

滙豐控股(005)行政總裁祈耀年(Noel Quinn)即將退任，《彭博》引述消息指，集團傾向從內部任命繼任人，當中財務總監艾橋智(Georges Elhedery)及財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤(Nuno Matos)為大熱；至於外部侯選人有滙控前財富管理及個人銀行業務行政總裁Charlie Nunn。報道指，滙控已聘請獵頭公司將二人與外部候選人進行比較。

不過消息亦指，尋找繼任人的工作剛開始，不排除最終會有不同結果。滙控發言人則拒絕評論。

董事會支持維持現有策略

祈耀年上月宣布辭任，令市場意外，他任內要面對中美關係緊張，並將集團策略重心轉向亞洲業務，同時削減美國及法國的投資。報道指，由於外部候選人可能會傾向推出新策略，因此董事會更傾向支持內部候選人。