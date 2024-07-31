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財經
2024-07-31 14:21:00

滙控業績｜仍堅信中國經濟長期前景　艾橋智9月接替祈耀年職位

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滙控仍堅信中國經濟長期前景，艾橋智9月接替行政總裁祈耀年職位。(資料圖片)

滙控仍堅信中國經濟長期前景，艾橋智9月接替行政總裁祈耀年職位。(資料圖片)

滙控（005）月中宣布擔任財務總監不足兩年的艾橋智（Georges Elhedery），9月2日起接替祈耀年（Noel Quinn）成為行政總裁。在周三（7月31日）中期業績會上，祈耀年指，滙控仍堅信中國經濟長期前景。

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艾橋智9月接替祈耀年職位

祈耀年指，回想擔任行政總裁五年內，最自豪的是公司擁有良好的團體合作精神，他指，去年公司取得超前的利潤，是體現團體精神的最好展現，他亦感謝集團約20萬同事上下一心努力。希望在未來數個月好好休息，之後會繼續保持活躍，但目前未有確定的計劃。

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艾橋智則表示，祈耀年等人為集團建立一個良好增長平台，相信集團可在未來保持優勢。他指，首年出任行政總裁的新政策，分別於香港、英國等地持續部署資源，特別在亞洲地區發展財富管理業務，並用可持續方式繼續改進集團業務，以及保持謹慎的風險管理。他有信心原有的策略可令滙控有足夠資本，支持業務增長的同時，可繼續以股份回購回饋股東。

艾橋智另提到，集團次季減值偏低，當中包括一次性項目的回撥；而過去一年集團的內房債務問題，已有足夠撥備，不排除未來有需要再增加，但相信不會到2023年的高水平，現已按不同因素作出充足撥備，因此滙控不擔心全年減值壓力大增。

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滙控：堅信中國經濟長期前景

被問及有關對中國經濟的看法，祈耀年指，滙控仍然堅信中國經濟的長期前景，又承認中國經濟正經濟轉變，形容中國正積極發展多項產業。他又稱，集團在中國扮演非常重要角色，包括協助有來自世界各地的公司在中國開展業務，也支持中國公司到外國開展業務。

對於英國「政局變天」及美國大選會否影響集團業務及部署，祈耀年表示，滙控已掌握地緣政治風險，會繼續為客戶提供便利性；他又指，目前集團與英國新政府接觸後感到良好，對英國推動金融服務業非常有信心。

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