滙控業績｜次季稅前盈利達88億美元勝預期　將展開最多20億美元股份回購 (持續更新)

滙控收入增123億美元

期內，列賬基準除稅前利潤216.57億美元，按年升1.47倍；收入增加123億美元，達到369億美元；收入增加45億美元⾄167億美元；淨利息收益率為1.7%，上升46個基點。

而滙控營業⽀出為155億美元，較2022年上半年減少7億美元，跌幅為4%，主要原因是成本節約計劃於2022年底結束後，重組架構及其他相關成本下降，以及撥回過往年度資產減值產⽣的影響2億美元。

將今年全年淨利息收益上調⾄350億美元以上

滙控指，鑑於⽬前市場對全球央⾏利率的共識，已將2023年淨利息收益全年指引上調⾄350億美元以上。儘管利率前景依然樂觀，預計隨著短期利率上升，重⼼將繼續轉向定期存款。

同時，集團繼續將2023年營業⽀出增⻑⽬標定為約3%。

祈耀年：集團仍須加倍努⼒

滙控集團⾏政總裁祈耀年表示，滙豐於上半年表現強勁，並有信⼼實現2023及2024年修訂後的有形股本回報率⽬標約15%。世界各地均普遍錄得利潤，淨利息收益表現強勁，加

上持續嚴控成本，推動環球業務收入增⻑。

他續指，集團仍須加倍努⼒，尤其是⾯對環球經濟眾多挑戰，但對未來充滿信⼼，因為集團已推展⾄策略的下⼀階段，並專⼼⽮志，⼒求把握機會創造價值，實現收入多元化，同時繼續嚴控成本。