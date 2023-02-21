滙控業績｜滙控杜嘉祺：對2023年下半年環球經濟保持樂觀　憂慮經濟衰退主導市場

滙控（006）公布業績，主席杜嘉祺表示，對2023年下半年環球經濟保持樂觀惟，憂慮經濟衰退主導市場。
指面臨地緣政治挑戰
杜嘉祺說，俄烏戰事⽬前未⾒盡頭，情況令⼈婉惜。然⽽，⻄⽅與中國的關係似乎相對穩定。中國國家主席習近平與美國總統拜登於2022年11⽉的20國集團峰會上重新展開建設性對話，意義舉⾜輕重。儘管預期美國今年將會實施進⼀步制裁，甚⾄雙⽅互徵關稅，疫情期間中國與⻄⽅國家之間的資本流動仍有所增加。中國亦積極與英國等歐洲國家進⾏外交接觸。中國重新開放也使會⾯互訪得以恢復，有助推動中國與德國、法國及英國等重要夥伴之間加強對話。我們亦定當繼續與全球各地政府積極溝通。
過往三年其中⼀個關鍵趨勢是供應鏈中斷，這主要是地緣政治、疫情及戰爭相關因素的共同影響。⼯商企業正設法加強供應鏈的復元⼒，減少對單⼀供應商或地區的依賴，並把握機會進⾏數碼化，預計以上趨勢將於2023年持續，但仍對2023年下半年的環球經濟保持樂觀；但由於俄烏戰事持續，加上對經濟衰退的憂慮於來年⼤部分時間仍會主導市場，因此仍存 在很⼤程度的不確定性。
宏觀經濟前景不盡相同
滙控經濟師表示，儘管短期內會出現⼀些波動，但中國重新開放，加上推出⼀系列穩定房地產市場的措施，應可為當地經濟及環球經濟提供顯著推動⼒。
預測中國2023年國內⽣產總值將會增⻑5%。重新通關應會令香港及整個⼤灣區受惠，杜嘉祺又預期經濟將會強勁復甦，指在較廣泛的層⾯，亞洲經濟整體上相當穩健，並有望於今年稍後時間強勁反彈。區內幾乎所有經濟體的產出現已收復疫情期間的失地，甚⾄⾼於2019年的⽔平。
另外，⾯對宏觀經濟前景不盡相同的情況，包括疫情、通脹與利率⾼企及俄烏戰事均對環球經濟造成影響造成市場波動、供應鏈中斷、中⼩型企業受壓及⽣活成本壓⼒。
出售加拿⼤銀⾏業務
杜嘉祺稱，隨著滙控出售加拿⼤銀⾏業務的計劃，業務組合持續進⾏重整，尤其在亞洲地區 ，而在完成出售加拿⼤銀⾏業務計劃的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別股息，作為交易完成所得款項的優先⽤途。任何有關潛在股息的決定將於交易完成後作出，現時預計交易將於2023年底完成，⽽相關股息將於2024年初派付。任何尚餘的額外過剩資本，預期會分配⾄⾃⾝增⻑及投資機遇，亦會在任何現有股份回購計劃以外，再進⾏股份回購。