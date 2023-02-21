滙控業績｜滙控杜嘉祺：對2023年下半年環球經濟保持樂觀　憂慮經濟衰退主導市場

滙控（006）公布業績，主席杜嘉祺表示，對2023年下半年環球經濟保持樂觀惟，憂慮經濟衰退主導市場。

指面臨地緣政治挑戰

杜嘉祺說，俄烏戰事⽬前未⾒盡頭，情況令⼈婉惜。然⽽，⻄⽅與中國的關係似乎相對穩定。中國國家主席習近平與美國總統拜登於2022年11⽉的20國集團峰會上重新展開建設性對話，意義舉⾜輕重。儘管預期美國今年將會實施進⼀步制裁，甚⾄雙⽅互徵關稅，疫情期間中國與⻄⽅國家之間的資本流動仍有所增加。中國亦積極與英國等歐洲國家進⾏外交接觸。中國重新開放也使會⾯互訪得以恢復，有助推動中國與德國、法國及英國等重要夥伴之間加強對話。我們亦定當繼續與全球各地政府積極溝通。

過往三年其中⼀個關鍵趨勢是供應鏈中斷，這主要是地緣政治、疫情及戰爭相關因素的共同影響。⼯商企業正設法加強供應鏈的復元⼒，減少對單⼀供應商或地區的依賴，並把握機會進⾏數碼化，預計以上趨勢將於2023年持續，但仍對2023年下半年的環球經濟保持樂觀；但由於俄烏戰事持續，加上對經濟衰退的憂慮於來年⼤部分時間仍會主導市場，因此仍存 在很⼤程度的不確定性。