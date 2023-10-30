滙控業績｜第三季稅前利潤升1.39倍派每股10美仙　擬回購最多30億美元股份

滙控第三季稅前利潤升1.39倍

滙控指，除稅前利潤增加45億美元，達到77億美元，增幅有部分由於2022年第三季錄得減值23億美元，與計劃出售法國零售銀⾏業務相關。

滙控指，與去年第三季相比，收入增加47億美元，增幅為40%，達到162億美元，原因是加息環境⽀持所有環球業務的淨利息收益增⻑，以及非利息收益增加。按固定匯率基準計算，收入增加40%，達到162億美元。

營業支出方面，集團今年首9個月的列賬基準營業支出按年減少2%。對於今年較去年增長約3%的成本目標基準（2022年：298億美元），集團現時預計將會再增加約1%，原因是科技和營業支出上升，且預計不會再降低。

祈耀年：滙控擁有雄厚分派能⼒

滙控⾏政總裁祈耀年表⽰，滙控已連續三季取得強勁的財務表現，正逐步實現2023年有形股本回報率約達15%的⽬標。受利率環境⽀持，集團於所有業務和地區廣泛錄得良好增⻑。財富管理業務亦進⼀步受到認可，季內吸引新增投資資產淨額340億美元，財富管理⾦額較去年增⻑12%。

他又指，⾃2023年以來滙控已三度宣布回購股份，總額達70億美元，並已宣派三次季度股息，總計每股達0.3美元，凸顯集團在持續投資於業務增⻑之餘，亦擁有雄厚分派能⼒。