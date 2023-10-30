熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-30 12:30:00

滙控業績｜第三季稅前利潤升1.39倍派每股10美仙　擬回購最多30億美元股份

分享：
滙控業績｜第三季稅前利潤升1.39倍派每股10美仙，擬回購最多30億美元股份。(資料圖片)

滙控業績｜第三季稅前利潤升1.39倍派每股10美仙，擬回購最多30億美元股份。(資料圖片)

滙豐控股（005）公布2023年第三季業績，稅前利潤為77億（美元‧下同），按年升1.39倍，派發第三次股息每股0.1美仙。滙控又宣布擬回購最多30億美元股份，料於2024年2月21日，公布2023年全年業績前完成。。進⼀步回購將視乎是否有適當的資本⽔平⽽定。

滙控中午收報58.3元，升0.43%。

滙控業績｜第三季稅前利潤升1.39倍派每股10美仙，擬回購最多30億美元股份。(資料圖片)

滙控業績｜第三季稅前利潤升1.39倍派每股10美仙，擬回購最多30億美元股份。(資料圖片)

滙控第三季稅前利潤升1.39倍

滙控指，除稅前利潤增加45億美元，達到77億美元，增幅有部分由於2022年第三季錄得減值23億美元，與計劃出售法國零售銀⾏業務相關。

滙控指，與去年第三季相比，收入增加47億美元，增幅為40%，達到162億美元，原因是加息環境⽀持所有環球業務的淨利息收益增⻑，以及非利息收益增加。按固定匯率基準計算，收入增加40%，達到162億美元。

營業支出方面，集團今年首9個月的列賬基準營業支出按年減少2%。對於今年較去年增長約3%的成本目標基準（2022年：298億美元），集團現時預計將會再增加約1%，原因是科技和營業支出上升，且預計不會再降低。

祈耀年：滙控擁有雄厚分派能⼒

滙控⾏政總裁祈耀年表⽰，滙控已連續三季取得強勁的財務表現，正逐步實現2023年有形股本回報率約達15%的⽬標。受利率環境⽀持，集團於所有業務和地區廣泛錄得良好增⻑。財富管理業務亦進⼀步受到認可，季內吸引新增投資資產淨額340億美元，財富管理⾦額較去年增⻑12%。

他又指，⾃2023年以來滙控已三度宣布回購股份，總額達70億美元，並已宣派三次季度股息，總計每股達0.3美元，凸顯集團在持續投資於業務增⻑之餘，亦擁有雄厚分派能⼒。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受