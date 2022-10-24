滙控渣打高層據報下周齊集香港開會 疫情以來首次

渣打及匯控高層據報下周會齊集香港開會，是疫情以來首次。（資料圖片）

滙豐控股（005）及渣打集團（2888）的高層，據報會趁11月2日香港舉行「國際金融領袖投資峰會」的時機來港開會，是兩行3年以來一眾高層首次齊集香港舉行高層會議。

《信報》引述市場消息稱，由滙控行政總裁祈耀年領導的「行政人員委員會」（GEC）21位高層成員，下周將雲集本港舉行GEC會議。

連同祈耀年在內，匯控GEC共有21位高管成員，包括邵偉信、常駐香港的匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建及羅銘哲（Surendra Rosha）、去年下旬由倫敦調港駐紮的環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）、環球工商金融行政總裁歐柏賢（Barry O'Byrne），至於俗稱「炒房」業務的環球銀行及資本市場聯席行政總裁Georges Elhedery及Greg Guyett，均會來港開會。

報道指出，滙控高層會議後會繼續留港，參與滙豐及國泰航空（293）聯合冠名贊助於11月4至6日舉行的「香港國際七人欖球賽」。同時，滙控亦計劃12月初在港召開董事會會議，是疫情以來首次，以示力撐及繼續投入本港市場的承諾。港府據報已制定特殊防疫安排，便利賓客參與金融峰會。