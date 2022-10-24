滙控渣打高層據報下周齊集香港開會 疫情以來首次

滙豐控股（005）及渣打集團（2888）的高層，據報會趁11月2日香港舉行「國際金融領袖投資峰會」的時機來港開會，是兩行3年以來一眾高層首次齊集香港舉行高層會議。
《信報》引述市場消息稱，由滙控行政總裁祈耀年領導的「行政人員委員會」（GEC）21位高層成員，下周將雲集本港舉行GEC會議。
連同祈耀年在內，匯控GEC共有21位高管成員，包括邵偉信、常駐香港的匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建及羅銘哲（Surendra Rosha）、去年下旬由倫敦調港駐紮的環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）、環球工商金融行政總裁歐柏賢（Barry O'Byrne），至於俗稱「炒房」業務的環球銀行及資本市場聯席行政總裁Georges Elhedery及Greg Guyett，均會來港開會。
報道指出，滙控高層會議後會繼續留港，參與滙豐及國泰航空（293）聯合冠名贊助於11月4至6日舉行的「香港國際七人欖球賽」。同時，滙控亦計劃12月初在港召開董事會會議，是疫情以來首次，以示力撐及繼續投入本港市場的承諾。港府據報已制定特殊防疫安排，便利賓客參與金融峰會。
至於渣打舵手溫拓思領軍的管理團隊共13位高層成員，包括常駐香港的亞洲區行政總裁洪丕正及香港區行政總裁禤惠儀，以及其餘11位集團高層下周陸續飛抵本港出席會議，包括集團財務總監賀方德，集團企業、金融機構及商業銀行部行政總裁Simon Cooper等，下周亦在港開會。
為便利約200名國際銀行家及金融界領袖來港參與金融峰會，港府已制定特殊防疫安排，與會者若確診可選擇搭乘私人飛機離港，「0+3」期間可在中環四季酒店與特定場所進行商務活動及餐飲，但須接受核酸檢測。