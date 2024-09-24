滙控港樓減值漲4倍 銀行本地房貸風險惹關注

本地樓市持續低迷，市場關注早年受內房債務違約困擾的本地銀行，未來信貸風險已或轉向香港樓市。英國《金融時報》指，滙豐控股(005)截至6月底止香港房地產貸款違約額達32億美元(約249.6億港元)，較去年底的5.76億美元，大升4.6倍，即半年增逾2百億元。滙控則指，許多貸款人仍在支付利息，但未提供數據。

按滙控中期報告，香港是其最大的商業房地產貸款市場，在今年6月底止，集團整體商業房地產貸款總額787.9億美元，當中356.09億美元為不包括內地借款人風險承擔的香港貸款，比例為45.2%。而香港商業房地產貸款中，歸類為信貸減值的32.24億美元，佔整體香港部分356.09億美元的約9%。至於截至去年12月底止，滙控商業房地產貸款總額835.89億美元，香港佔44%，香港部分減值5.76億美元，佔比1.6%。