滙控聯席行政總裁廖宜建：不會草率為追短期利益而棄為股東帶來穩定回報

今（3日）滙控（005）將在港舉行香港股東非正式會議，據了解將有多名管理層會出席，同日滙控亞太區聯席行政總裁廖宜建亦於報章撰文，表示過去的3月份，金融市場出現重大變化，認為銀行決不能因為滿足短期利益而犧牲長期利益，表現滙豐不會草率為追短期利益而棄為股東帶來穩定回報。

他表示，滙豐的願景、價值觀及策略，都離不開對「長遠」的重視，他指自己作為管理層，以維護銀行多年累積的信譽為己任，指出要建立一個環球網絡並非一蹴而就，非常珍惜目前所擁有的，不會草率地為了追求短期的利益，例如為刺激短期股價表現，放棄長久以來為股東帶來穩定、可靠的回報。

廖宜建指，3月，金融市場出現重大變化，明白投資者大眾對於金融體系穩健程度的關注，事件印證銀行決不能因為滿足短期利益而犧牲長期利益。

滙控聯席行政總裁廖宜建指，不會草率為追短滙控聯席行政總裁廖宜建指，不會草率為追短期利益而棄為股東帶來穩定回報。(資料圖片)期利益而棄為股東帶來穩定回報。(資料圖片)

稱銀行營運的根本源於信任

廖宜建同時提到，銀行營運的根本源於信任，憑着審慎的經營方針，多年來集團得到客戶、投資者、監管機構，以及其他持份者的信任。作為香港主要的金融機構，要保護金融體系，也矢志鞏固這個國際金融中心的地位；他又認為國際金融中心需要國際金融機構的參與，以加快資金融通。

對本港前景感樂觀

廖宜建指，對本港前景感樂觀，亦相信經濟活動會穩步回升，香港經濟得以健康地復甦；又指出香港只要好好把握內地龐大市場，實施普通法制度，以及與國際接軌，才可令香港繼續成為內地與國際資金、人才的樞紐。

他續提到，自去年第4季起，香港逐步放寬防疫措施，整個市場氣氛變得相當正面，該行亦分別在去年底和今年3月，安排滙豐的董事會成員及高管來港。