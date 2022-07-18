滙控計劃加快出售非核心業務 回應分拆亞洲業務的要求

路透社引述消息報道，匯控（005）計劃加快出售非核心業務，並增加資源投放至亞洲區，以回應主要股東平保（2318）提出分拆亞洲業務上市及提升回報的建議。

市場早前傳出滙控有主要股東因為不滿股東回報偏低，要求集團考慮以分拆亞洲業務獨立上市等方式改善回報，傳聞中的主要股東據報為平保。滙控亦因應有關要求，委任包括Robey Warshaw等顧問公司檢視其營運策略。據報滙控計劃於8月1日的中期業績時上重申，其環球網絡對客戶的重要性，以反駁平保提出分拆亞洲業務獨立上市的倡議。

據報，滙控管理層預期會在業績發布會上，提供研究出售非核心業務的進程，當中或包括放棄如法國和德國等部分盈利能力偏低地區業務，並會強調加大投資亞洲業務發展的策略。為引證有關決心，滙豐行政總裁祁耀年亦已於數天前已飛抵本港，並正進行7日酒店隔離，以親身出席稍後在港舉行的滙豐董事會。

滙控傳出可能分拆亞洲業務後，市場意見分歧，雖然有分析認為分拆可提升滙控的價值多達2成，但不少投資者擔心，分拆建議操作過度複雜，並且無法保證可以提高回報水平。滙控據報亦曾就分拆建議提出反駁，指出分拆成本高昂、耗時以年計，而且會嚇走部分大客戶。而肛集團全球貿易融資業務、外匯交易業務和美元清算業務，需要有目前的無縫全球網絡，分拆將會破壞整體網絡，削弱競爭優勢。

投資者憂分拆削弱競爭優勢

過去兩年，滙控一直研究出售非核心業務，並把套現所得轉投亞洲區業務，現時較大機會成功脫手的資產，在法國、德國、俄羅斯、土耳其、亞美尼亞、希臘和阿曼等地。事實上，滙豐兩年前起嘗試退出土耳其、希臘及阿曼市場，但進度參差。集團早前宣布今年會出售希臘業務，並商討將阿曼業務與當地對手合併，惟其他退出上述市場的計劃進展不多。為反擊平保的分拆建議，滙豐據報擬加快有關計劃之進度。

早於去年2月，滙豐已宣布中期至長期會將集團投放在亞洲的資本比重，由當時的42%上調至50%，並會重新聚焦於具增長的市場，延續之前撤離非核心市場的策略。