滙控遭美SEC罰1500萬美元　涉員工用Whatsapp等通訊軟件違反規定

SEC指控表示，滙控旗下兩間銀行，包括「HSBC Securities (USA) Inc.」（滙豐證券美國），以及「Scotia Capital (USA) Inc.」（豐業銀行）兩公司的員工，在保存電子通訊資料方面有「普遍且長期存在」的失誤。

滙控（005）日前遭美國證券交易委員會（SEC）罰款1,500萬美元（折合約1.17億港元），涉其員工使用Whatsapp等通訊軟件，違反美國公務訊息的規定。

失誤涉及多個階層員工

SEC調查指出，上述兩間公司的員工經常使用「WhatsApp」的通訊軟件，並於個人設備上就證券業務事宜，進行「渠道以外」的交流，因兩家公司都沒有保留這些通信，違反聯邦證券法中的規定。據了解，失誤涉及多個階層員工，包括主管及高級行政管理人員。

兩公司均承認違反了聯邦證券法的規定，其中滙豐證券美國同意分別支付1,500萬美元（折合約1.17億港元）罰款；豐業銀行則需支付750萬美元（折合約5,880萬港元）的罰款。

滙控正式開始回購股份

此外，滙控於本月10日，在倫敦香港兩地合共回購489.15萬股。香港地區以每股平均價59.5131元，回購250萬股，涉資約1.49億元；另於倫敦地區以每股平均價6.0217英鎊回購239.15萬股，涉資1,440萬英鎊（折合約1.42億港元）。