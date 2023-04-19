滙控重申轉變業務結構將蠶食收益及回報

董事會相信，滙控應該集中執行目前已見成效的策略，相信這是最佳、且最穩妥於未來日子繼續提升股東價值的方法。(資料圖片)

滙豐控股(005)下月5日在英國股東周年大會，會上將表決由小股東提出重組亞洲業務、穩定派息議案。持有滙控約8%的中國平安保險(2318)旗下平安資產管理董事長兼首席執行官黃勇昨罕有表態，表示支持小股東建議，並同時批評滙控管理層沒有給予積極回應及清𥇦解釋，並表示失望及誇大重組成本和風險。滙控今日亦作出回應，強調歡迎與所有股東展開友好、積極的對話，共同為提升可持續長遠價值而努力。集團與平保於2022年至2023年間，就滙豐亞太區業務結構方案進行近20次廣泛和高規格會議，參與的人士包括集團主席、行政總裁及高級管理層。

滙控以開放的態度，評估改變亞太區業務結構的選項，過程中仔細研究由第三方提出針對財務、法律及會計方面的分析及建議。集團已充分考慮各選項利弊，而相關結論亦多次透過會面和書面，跟平保討論。同時，滙控亦廣泛地與其他股東接觸，聽取他們的見解和看法。集團與平保多次溝通當中，體會到雙方就多個事項上和而不同。

由平保提出、轉變滙豐亞太區業務結構的建議，會嚴重影響環球業務策略的成效，並且大大蠶食集團收益、回報、股息及股東價值，損害滙控獨有的環球業務的定位。因此，滙控不能支持或向股東推薦這些由平保建議、涉及改變集團結構的方案。

建議股東投票反對第 17 和 18 項決議案

董事會和管理層致力提升股東價值，一直積極把握各項機遇，努力提升集團的效率及營運的靈活性，以取得理想的股息和股本會報。董事會相信，滙控應該集中執行目前已見成效的策略，相信這是最佳、且最穩妥於未來日子繼續提升股東價值的方法。因此，董事會建議股東投票反對第17和18項決議案。2023年股東周年大會決議案的詳情，已上載於集團網頁。

滙控是一家全球系統性重要銀行。假如長時間集中討論集團的結構，並非以股東、客戶或持分者的利益為依歸。董事會相信，目前的策略，以及維持現有整合的一體化結構，獲得大部分股東廣泛和持續的支持。

冀議題畫上句號

下月5日舉行的股東周年大會，讓大家有機會討論這個議題，也讓全體股東就第17和18項決議案表決，為這個議題畫上句號。此後，董事會、管理層以及股東，大家可以專心一致，繼續服務全球客戶，為股東帶來可持續的回報。