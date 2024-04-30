滙控首季稅前利潤減少1.8%　行政總裁祈耀年將退任(更新)

滙控（005）公布截至2024年3月底止首季業績，其中列賬基準除稅前利潤126.5億美元，按年跌1.83%。股息方面，將派發第一次股息每股0.1美元，連同完成出售加拿大銀⾏業務後已批准派發的每股0.21美元特別股息，合共派發0.31美元。

滙控表示，擬將普通股權一級資本比率，維持於14%至14.5%的中期目標範圍，而今年不包括重大須予注意項目及相關影響的股息派付比率目標則為50%，而於2024年2月21日全年業績中列出的指引維持不變。

滙控又確認將2024年對比2023年的目標基準成本增幅指引，維持在大約5%，而2024年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比則為大約40個基點。

滙控擬回購最多達30億美元股份

滙控同時宣布，完成發布去年全年業績時宣布的20億美元回購之後，擬展開最多達30億美元的股份回購，預計對普通股權一級資本比率的影響為0.4個百分點。集團計劃於今年5月的股東周年大會後不久開始是項回購。

行政總裁祈耀年將退任

此外，為集團行政總裁祈耀年宣布退任。祈耀年任內，滙豐曾錄得創紀錄的盈利和逾10年來最高的回報。他成功簡化集團架構並專注於重心業務，最新行動是出售加拿大和阿根廷業務，以及建立滙豐在可持續發展方面的領導地位。