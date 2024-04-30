滙控首季稅前利潤減少1.8%　行政總裁祈耀年將退任(更新)

滙控（005）公布截至2024年3月底止首季業績，其中列賬基準除稅前利潤126.5億美元，按年跌1.83%。股息方面，將派發第一次股息每股0.1美元，連同完成出售加拿大銀⾏業務後已批准派發的每股0.21美元特別股息，合共派發0.31美元。
滙控股價偏軟，半日收報65.5元，跌0.076%。
2024年預期信貸損失提撥約40個基點
滙控表示，擬將普通股權一級資本比率，維持於14%至14.5%的中期目標範圍，而今年不包括重大須予注意項目及相關影響的股息派付比率目標則為50%，而於2024年2月21日全年業績中列出的指引維持不變。
滙控又確認將2024年對比2023年的目標基準成本增幅指引，維持在大約5%，而2024年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比則為大約40個基點。
滙控擬回購最多達30億美元股份
滙控同時宣布，完成發布去年全年業績時宣布的20億美元回購之後，擬展開最多達30億美元的股份回購，預計對普通股權一級資本比率的影響為0.4個百分點。集團計劃於今年5月的股東周年大會後不久開始是項回購。
行政總裁祈耀年將退任
此外，為集團行政總裁祈耀年宣布退任。祈耀年任內，滙豐曾錄得創紀錄的盈利和逾10年來最高的回報。他成功簡化集團架構並專注於重心業務，最新行動是出售加拿大和阿根廷業務，以及建立滙豐在可持續發展方面的領導地位。
滙豐集團主席杜嘉祺對祈耀年自2019年接任該職以來所擔任的領導角色，以及其自1987年加入滙豐以來作出的貢獻表示謝意。杜嘉祺表示，董事會就祈耀年對公司的領導致敬。他服務滙豐37年，表現卓越，非常感謝他多年來對集團所作的傑出貢獻。他推動轉型策略，精簡集團架構並專注重心業務，以達致更高回報。滙豐正以強勁姿態，步向另一個發展和增長里程。
祈耀年表示，能領導滙豐是一項殊榮。37年前初入職時，從未想像過會有幸成為這家偉大銀行的集團行政總裁。對集團的成就感到驕傲，這有賴滙豐員工的才能、投入和專注。經過5年的繁重工作後，現在是時候讓其在個人和事業生活之間取得較佳平衡。打算今後在投資組合管理方面尋求發展。
目前董事會已正式展開繼任程序，並會考慮內部和外部人選。在此期間，祈耀年會繼續擔任集團行政總裁職務，以確保順利和有序過渡。