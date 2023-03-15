滙控｜傳削減英新晉高管25%底薪　收購SVB UK業務亦惹批評

報道引述知情人士透露，目前部分新晉董事總經理的基本工資，一般在22.5萬英鎊（折合約215萬港元）左右；而已經處於相同級別的銀行家，基本工資為30萬英鎊。滙控一位發言人則對此不予置評。

外媒報道，英國政府或將取消銀行家獎金上限，滙控擬將英國一些新晉升投資銀行家的基本薪資下調約25%。

細摩： 兩者沒有明顯協同效應

近日震驚銀行業的SVB倒閉事件，致滙控收購SVB UK業務，惟屢惹批評，外界擔心SVB UK可能有隱藏不良資產，拖累滙控資產負債表質素。

摩根大通表示，滙控雖以1英鎊（折合約9.54港元）作價收購矽谷銀行英國分行（SVB UK），但兩者沒有明顯協同效應（apparent synergies），市場或視之為阻止英國中小型銀行資金流失的國家任務（national service）。

Ken Sir形容成為「接盤俠」

本地資深投資者「Ken Sir」呂宇健則指，據SVB 2022財年年度報告顯示，其投資組合的平均利率只有1.64％，認為滙控未來表現勢被拖累，而且收購後必須承擔11.88億美元的利息費用及有可能發生的壞帳風險，形容成為「接盤俠」。