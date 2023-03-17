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財經
2023-03-17 17:34:00

滙控｜商討滙豐分拆再有進展　Ken Sir：兩項提案可在AGM表決　稱再提出「罷免滙控董事局」(新增滙豐回應)

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商討滙豐分拆再有進展，Ken Sir指兩項提案可在AGM表決。(FB圖片)

商討滙豐分拆再有進展，Ken Sir指兩項提案可在AGM表決。(FB圖片)

商討滙豐（005）分拆一事再有進展，「Ken Sir」呂宇健今在Facebook專頁發文，稱獲滙豐通知，確認其提出的兩項動議能正式成為滙豐即將舉行的股東周年大會（AGM）議案。

（文末新增滙豐回應

 

5月5日將舉行AGM

滙豐將於5月5日舉行股東周年大會（AGM），「Ken Sir」呂宇健指，屆時將提出兩條議案，分別如下：

  1. 要求滙豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高滙豐的價值之計劃和策略。
  2. 要求滙豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在滙豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

形容管理層屬「天才級」

呂宇健亦批評管理層1英鎊購SVB UK，而且只用了5小時做盡職審查，沒做好「守護滙豐」的工作，他表示此舉令滙豐市值蒸發逾1,000億港元，形容管理層屬「天才級」，故決定考慮再提出議案「罷免滙控董事局」，並且重選集團董事局成員。現時平保（2318）滙豐最大股東。

滙豐回應：不認同有關建議能為公司和股東帶來最佳利益

滙豐發言人表示，將於本月24日刊登股東大會通告，屆時會正式回應該兩項由股東提出的決議案。

然而，鑑於事件已公開，滙豐董事會謹此分享其立場及意見。董事會不認同有關建議能為公司和股東帶來最佳利益，建議全體股東投票反對該兩項決議案。

滙豐發言人續指，一直深信，集團目前的策略是最迅速、最穩妥、最能夠提升股東回報的方式，而集團剛於上月公布的2022年業績足以證明，能夠為股東帶來優秀和可持續的回報，而股息方面亦已取得長足進展。

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