滙控｜滙豐建議AGM否決「Ken Sir」兩項決議　稱增派股息或致混亂

兩議案包括分拆亞洲業務及恢復派息

該群股東提呈的兩項議案，分別要求滙控表決分拆亞洲業務的建議，以及要求恢復新冠疫情前的派息，即每年不少於每股0.51美元，並以每季度支付。

董事會認為該決議案實際上並不可行，因其排除董事會的酌情權，亦無考慮董事在建議派息時必須顧及的所有因素。董事會認為決議案將會對該公司及其股東整體上造成損害。

董事會同時認為，該兩項決議案不符合公司及其股東的整體最佳利益，並一致建議股東投票反對決議案，指於去年下半年，董事會曾審議結構性改革並作出評估，包括但不限於分拆公司的亞洲業務，或進行策略性改組及重組；又認為此等結構性改革均會大幅削弱集團策略所依據之國際業務模式的經濟效益，不僅會使股東價值蒙受重大損失，亦會減少股息。

股息方面，鑑於該公司的股息策略預期將達致股東提呈決議案的目標，盡快讓股息回復至新冠疫情前的水平，故董事會該決議案並非必要，並可能引致複雜和混亂的情況。