滙控｜滙豐美國分行聘請10多名SVB前高層　亦擬年內關閉英國逾110間分行

外媒報道，滙豐（005）聘請曾在矽谷銀行（SVB）任職科技與醫護行業主管David Sabow為首的數十名矽谷銀行家，亦包括10多名高層；同時，滙豐亦擬年內關閉英國逾110間分行。
組建由40多名銀行家組成的團隊
據報道指，滙豐同時聘請了負責科技及醫療保健業務發展及投資者關係的Sunita Patel，負責生命科學及醫療保健部門的Katherine Andersen，以及負責科技部的Melissa Stepanis。
滙豐美國於聲明中表示，是次招聘將幫助銀行建立專門負責科技及醫療保健的銀行業務，同時為相關的投資者提供服務。滙豐早前已於三藩市灣區、波士頓及紐約市組建了一支由40多名銀行家組成的團隊。
擬年內關閉英國逾110間分行
此外，外媒亦指，滙豐英國分部擬年內關閉英國逾110間分行，因分行面對的客戶數量下降，有6間英國分行將於下周停業。滙豐指，該行英國分行的常客在過去五年減少65%，並稱正致力協助客戶轉用數碼銀行。
滙豐英國分銷董事總經理Jackie Uhi表示，大眾正在改變使用銀行業務的方式，該行許多分行的客戶流量處於歷史低位，且無回升跡象，遙距銀行業務正成為絕大多數人的常態；滙豐預計本年內將關閉另外108間分行。而在本輪停業後，該行在全英國擁有327間分行。