滙控｜滙豐美國分行聘請10多名SVB前高層　亦擬年內關閉英國逾110間分行

外媒報道，滙豐（005）聘請曾在矽谷銀行（SVB）任職科技與醫護行業主管David Sabow為首的數十名矽谷銀行家，亦包括10多名高層；同時，滙豐亦擬年內關閉英國逾110間分行。

組建由40多名銀行家組成的團隊

據報道指，滙豐同時聘請了負責科技及醫療保健業務發展及投資者關係的Sunita Patel，負責生命科學及醫療保健部門的Katherine Andersen，以及負責科技部的Melissa Stepanis。

滙豐美國於聲明中表示，是次招聘將幫助銀行建立專門負責科技及醫療保健的銀行業務，同時為相關的投資者提供服務。滙豐早前已於三藩市灣區、波士頓及紐約市組建了一支由40多名銀行家組成的團隊。