滙控｜獨立顧問與大股東平保唱反調　平安資管罕有發聲兼撐滙控小股東

滙控（005）下月5日將舉行股東周年大會（AGM），屆時將討論及投票表決由小股東提出的兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，以及股息政策。惟會前風波不斷，滙控先呼籲反對小股東議案，及後大股東平保（2318）力撐小股東；今（18）日再有指獨立顧問Glass Lewis支持滙控，籲反對議案。

據報獨立投票顧問Glass Lewis，建議滙控的基金股東就早前小股東提出的兩項議案投反對票，有分析指，由於機構投資者大多會參考投票顧問的建議作出投票，故Glass Lewis的表態，令有關議案遭否決的機會進一步增加。而議案通過門檻為75%。

報告與滙控看法一致

Glass Lewis報告表示，滙控去年已向獨立顧問就重組和分拆等方向尋求諮詢，同時重新審視內部預測和研究數據，檢討結果亦獲得四大會計師行之一肯定，指出滙控已向股東解釋其國際定位和環球網絡的重要性，對於近年部分業務的盈利和回報能力回升，反映集團策略具一定說服力，最終能為股東提升價值。

至於股息政策方面，Glass Lewis指出，相比其他亞洲銀行，滙控定下50%派息比率與同業相若，亦有助提升股東回報，相信其股息政策和日後指引值得獲股東支持。

平安資管：支持小股東議案

平安資管董事長兼首席執行官黃勇，亦就事件罕有發聲兼撐滙控小股東。

他表示，過去兩年，平安資管向滙豐管理層提出了諸多結構性重組建議，包括推動滙豐亞洲業務在香港上市，以及整合滙豐亞洲的所有業務。無論是哪個方案，都堅持兩個原則：

滙豐仍是總部在亞洲的上市銀行的控股股東，以維持全球業務綫的協同效應 都將為滙豐股東帶來巨大收益，包括釋放價值、減少資本要求、提升長期效率、緩解地緣政治風險和重新定位競爭局勢

他又指，滙豐作爲任何部分分拆實體的主要控股股東，對確保全球業務協同所需的商業有效運作仍保持很強的影響力。滙豐亞洲可能會繼續使用與匯豐簽訂的服務協議下的現有業務系統，就如滙豐與恒生多年來的成功案例一樣。分拆亞洲業務後改善的營運情況，可能會抵消獨立公司職能帶來的額外成本。

同時，黃勇表示結構性重組方案會産生一些增量成本，但我們認爲應該以開放的態度權衡這些成本與收益。滙豐2022年中期業績報告也突顯出上述成見，管理層列舉了14個理由，說明分拆將對價值産生重大破壞性影響。管理層不僅拒絕承認提議的任何優勢，還誇大了許多成本和風險。