滙控｜獨立顧問與大股東平保唱反調　撐滙控並呼籲反對小股東議案

滙控（005）下月5日將舉行股東周年大會（AGM），屆時將討論及投票表決由小股東提出的兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，以及股息政策。惟會前風波不斷，滙控先呼籲反對小股東議案，及後大股東平保（2318）力撐小股東；今（18）日再有指獨立顧問Glass Lewis支持滙控，籲反對議案。

據報獨立投票顧問Glass Lewis，建議滙控的基金股東就早前小股東提出的兩項議案投反對票，有分析指，由於機構投資者大多會參考投票顧問的建議作出投票，故Glass Lewis的表態，令有關議案遭否決的機會進一步增加。而議案通過門檻為75%。

報告與滙控看法一致

Glass Lewis報告表示，滙控去年已向獨立顧問就重組和分拆等方向尋求諮詢，同時重新審視內部預測和研究數據，檢討結果亦獲得四大會計師行之一肯定，指出滙控已向股東解釋其國際定位和環球網絡的重要性，對於近年部分業務的盈利和回報能力回升，反映集團策略具一定說服力，最終能為股東提升價值。

至於股息政策方面，Glass Lewis指出，相比其他亞洲銀行，滙控定下50%派息比率與同業相若，亦有助提升股東回報，相信其股息政策和日後指引值得獲股東支持。